Tổng thống Mỹ khiến các nhà quan sát ngạc nhiên khi thẳng thắn khen ngợi vẻ đẹp của Vương phi Kate trong lễ đón chính thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 16/9 tới London và sáng 17/9 dự lễ đón tại Lâu đài Windsor. Ông bước khỏi trực thăng, vẫy tay chào và bắt tay Thái tử William, sau đó chào hỏi Vương phi Kate, bắt tay cô và khen ngợi: "Cô đẹp quá. Rất đẹp".

Ông Trump khen Vương phi Kate 'xinh đẹp' Tổng thống Mỹ bắt tay, khen Vương phi Kate "xinh đẹp" khi gặp mặt tại Lâu đài Windsor ngày 17/9. Video: CBC

Vương phi dường như không phản ứng với lời khen. Cô vẫn giữ nụ cười, quay sang bắt tay Đệ nhất phu nhân Melania Trump. 4 người sau đó đi bộ qua bãi cỏ tới gặp Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla.

Justin Vovk, nhà sử học chuyên nghiên cứu về hoàng gia tại Viện nghiên cứu Vương miện Canada, cho rằng lời khen của ông Trump không vi phạm quy tắc ứng xử hoàng gia. "Nhưng theo tôi, nó vi phạm quy định bất thành văn về ngoại giao cá nhân", Vovk nói.

Sau lễ đón, ông Trump tiếp tục nhắc đến Vương phi Kate trong bài phát biểu tại quốc yến ở Lâu đài Windsor.

"Melania và tôi rất vui mừng được gặp lại Thái tử William và Vương phi Kate, người nom thật rạng rỡ, khỏe mạnh và xinh đẹp!", ông nói, tay cầm ghi chú và quay sang nhìn Vương phi Kate ngồi bên phải.

Theo Vovk, thẳng thắn khen ngợi đối phương là phong cách thường gặp ở ông Trump tại các sự kiện trang trọng. Tổng thống Mỹ từng nhận xét Thái tử William là "một người đàn ông rất đẹp trai", hay khen ngợi Thủ tướng Italy Giorgia Meloni "nom cô thật tuyệt vời" trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 8.

Ông cũng khen một nữ phóng viên tại Phòng Bầu dục là "xinh đẹp" và "hy vọng có nhiều phóng viên xinh đẹp như cô hơn nữa có mặt ở đây" trong cuộc họp báo hồi tháng 6.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp năm 2017, ông nói với Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron rằng: "Vóc dáng bà rất đẹp", sau đó quay sang Tổng thống Pháp Macron nói tiếp: "Phu nhân giữ dáng rất tốt".

Robert Finch, chủ tịch Liên đoàn Quân chủ Canada, cho rằng lời khen của ông Trump với Vương phi Kate "có chút kỳ lạ" nhưng "ông ấy thường khen ngoại hình người khác khi gặp mặt. Vì vậy, ông ấy cũng khen Vương phi Kate".

Tuy nhiên, nhà sử học Vovk cho rằng hành động này khiến hoàng gia Anh khó xử. "Không khí lúc đó thật bối rối", Vovk nói. "Làm thế nào để phản ứng với lời khen đó mà không khiến tình hình trở nên khó xử hoặc bị coi là từ chối lời khen?"

"Tôi nghĩ hành động ấy phản ánh sự khác biệt trong phong cách lãnh đạo, giá trị và khác biệt văn hóa giữa một người như Tổng thống Mỹ và một thể chế quân chủ đã tồn tại 1.000 năm ở Anh".

Hồng Hạnh (Theo CBC)