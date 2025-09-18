Trang phục 'biết nói' của hoàng gia Anh và vợ chồng ông Trump

Từ chiếc mũ rộng vành của bà Melania đến vương miện của Vương phi Kate đều thể hiện sự tôn vinh khách mời và chủ nhà.

Đệ nhất phu nhân Melania nắm tay chồng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặt chân lên đất Anh tối 16/9 trong bộ trang phục đậm chất nước Anh: một chiếc áo khoác dáng dài của thương hiệu Burberry. Chiếc áo màu mật ong, dài gần chấm đất, cổ bẻ, lớp lót kẻ đặc trưng của thương hiệu lộ ra ngoài theo từng bước chân của bà Melania.

Tổng thống Mỹ cùng Đệ nhất phu nhân đặt chân xuống sân bay Stansted gần London tối 16/9. Ảnh: AP

Vanessa Friedman, nhà phê bình thời trang của New York Times, cho rằng mặc áo khoác của thương hiệu Anh là câu chuyện điển hình về ngoại giao thời trang, điều mà nhiều Đệ nhất phu nhân Mỹ đã làm.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump đến Anh năm 2019, bà Melania, cựu siêu mẫu, cũng diện trang phục của các thương hiệu như Burberry, kết hợp cùng thời trang của một số hãng châu Âu và Mỹ.

Ngày 17/9, Đệ nhất phu nhân Mỹ gây ấn tượng với chiếc mũ rộng vành màu tím che khuất phần lớn gương mặt, phối cùng bộ vest màu xám cổ điển của thương hiệu Pháp Dior, khi cùng chồng dự lễ đón tại lâu đài Windsor.

"Không phải ngẫu nhiên mà bà ấy đội chiếc mũ đó", Marian Kwei, chuyên gia tư vấn hình ảnh kiêm cộng tác viên của tạp chí thời trang Vogue, nhận xét. "Chiếc mũ rộng vành che khuất gương mặt cho thấy bà ấy muốn mọi ánh mắt đổ dồn về phía chồng mình và chương trình nghị sự của ông trong chuyến thăm Anh".

Màu của chiếc mũ giống màu cà vạt của ông Trump, "thể hiện sự ủng hộ của bà Melania đối với chương trình nghị sự của chồng", Kwei nói thêm.

Dior là hãng thời trang ưa thích của bà Melania và đối với Kwei, quyết định mặc trang phục của hãng này thể hiện thái độ ủng hộ của Mỹ đối với châu Âu.

Vợ chồng Thái tử William và vợ chồng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Windsor ngày 17/9. Ảnh: AP

Tại lễ đón ở lâu đài Windsor, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla mặc cùng tông màu xanh lam. Bà Camilla phối bộ đầm với áo khoác cùng tông màu của hãng Fiona Clare và chiếc mũ cùng màu của Philip Treacy, ngực trái cài trâm gắn đá sapphire và kim cương. Vua Charles III mặc áo sơ mi trắng, phối cùng bộ âu phục màu xanh tím than, thắt cà vạt xanh.

Vương phi Kate mặc váy màu đỏ tía của Emilia Wickstead và chiếc mũ cùng màu của Jane Taylor. Theo Kwei, điều thú vị là màu của bộ váy trùng với màu cà vạt của Thái tử William.

"Giống Melania, điều này thể hiện rõ sự ủng hộ của Vương phi đối với chồng, cũng như chương trình nghị sự của đất nước", chuyên gia tư vấn hình ảnh nhận xét.

"Xanh và đỏ!", chuyên gia hoàng gia Victoria Murphy nói. "Với tôi, đây là câu chuyện điển hình về sự phối hợp trong trang phục khi tiếp đón quan khách nước ngoài, thể hiện hình ảnh màu cờ Mỹ. Đây là minh chứng cho việc trang phục có thể truyền tải thông điệp ngoại giao mạnh mẽ".

Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla đón tiếp vợ chồng Tổng thống Trump dự quốc yến tại lâu đài Windsor ngày 17/9. Ảnh: AFP

Khi tham gia quốc yến vào buổi tối, Đệ nhất phu nhân 55 tuổi diện chiếc đầm màu vàng trễ vai phối cùng thắt lưng to bản màu hồng. Chiếc váy dài tay hở vai, để lộ toàn bộ gương mặt của bà Melania cùng xương quai xanh tinh tế và cổ dài. Bà để xõa tóc, đeo một đôi bông tai dài lấp lánh.

"Người ta không ngờ bà ấy lại diện màu sắc này trong một bữa tiệc cấp nhà nước. Bộ váy vẫn phù hợp với nghi thức trang phục, nhưng vẫn bộc lộ sự táo bạo", Kwei nhận xét.

Đây không phải lần đầu bà Melania diện váy trễ vai trong một buổi dạ hội. Bà từng mặc thiết kế tương tự trong tiệc khiêu vũ tại lễ nhậm chức của ông Trump hồi tháng 1.

Hoàng hậu Camilla, 78 tuổi, tham dự tiệc tối trong bộ váy lụa màu xanh hoàng gia thêu họa tiết Maroc của Fiona Clare, vương miện bằng đá sapphire và kim cương, đeo Huân chương Hoàng gia. Vương phi Kate mặc một chiếc đầm dạ hội ren màu vàng thêu họa tiết hoa hồng kết hợp cùng vương miện.

"Các buổi tiệc chiêu đãi trang trọng là dịp hiếm hoi mà thành viên hoàng gia Anh đội vương miện", Kwei cho hay. "Kate đội vương miện từng thuộc về mẹ chồng, Công nương Diana và ban đầu thuộc về Hoàng hậu Mary".

"Tôi đánh giá cao bộ váy. Nó rất nổi bật, phù hợp với chủ đề của chuyến thăm cấp nhà nước", Murphy nhận xét.

Thái tử William và Vương phi Kate bước vào sảnh chiêu đãi quốc yến. Ảnh: AFP

Cả Tổng thống Mỹ, Vua Charles III và Thái tử William, đều thắt nơ cổ trắng. Kwei cho rằng bộ trang phục của Vua Charles III đã đáp ứng mong đợi của công chúng về một bữa tiệc xa hoa và lộng lẫy cấp nhà nước. "Bộ trang phục thể hiện khí khái quân vương", cô nói.

Về trang phục của Thái tử William, người đeo quân hàm, mặc lễ phục đuôi tôm, Murphy cho rằng anh xuất hiện trong "trạng thái trang trọng nhất". "Sự trang trọng này thể hiện thái độ tôn vinh khách mời", bà nói.

Hồng Hạnh (Theo BBC)