Quốc lộ 51 hư hỏng nặng do 'lượng xe tăng gấp 6 lần thiết kế'

Quốc lộ 51 qua Đồng Nai giúp kết nối sân bay Long Thành chi chít "ổ gà, ổ voi", hằn lún vệt bánh ôtô, do lượng xe vượt xa công suất thiết kế, theo cơ quan quản lý.

Sau đợt mưa lớn do bão Kajiki, quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai nhếch nhác với hàng trăm điểm hư hỏng. Mặt đường bong tróc, hằn lún sâu cả ở làn ôtô lẫn xe máy. Nhiều đoạn ngập nước tạo thành "bẫy", khiến người đi xe hai bánh té ngã, thương tích.

Sáng qua, tại phường Long Hưng, nơi hư hỏng nặng nhất, công nhân phải thảm lại lớp bê tông nhựa. Người dân cho biết đoạn 200 m này nhiều tháng qua gồ ghề, lồi lõm, "ổ voi" khiến cả xe container bị kẹt bánh.

Ở phường Phước Tân, Tam Phước, quanh trạm thu phí số 1, mặt đường trơ lõi sắt. "Nhiều xe đi qua phải lách né ổ gà hoặc phanh gấp, va chạm xảy ra thường xuyên", ông Hùng, 63 tuổi, sống cạnh đường cho hay.

Anh Hải, tài xế tuyến Vũng Tàu – TP HCM, nói mỗi lần qua quốc lộ 51 xe đều lắc lư, rất ám ảnh. Ngày trước hư hỏng trên đường chỉ vài điểm, nay trải dài, đi lại khó khăn, tốn thời gian, ảnh hưởng công việc.

"Đây là tuyến huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm mà cứ xuống cấp, doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng nặng nề", anh Hải nói.

Lượng xe dày đặc trên tuyến. Ảnh: Phước Tuấn

Ngoài hư hỏng mặt đường, nhiều nút giao như Cổng 11, ngã ba mỏ đá Tân Cang, sân golf Long Thành thường kẹt xe kéo dài, nhất là cuối tuần.

Ông Dương Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, cho biết quốc lộ 51 được tỉnh tiếp nhận quản lý từ 1/7 với hiện trạng đã xuống cấp nghiêm trọng. "Lưu lượng xe qua tuyến gấp 6 lần thiết kế ban đầu. Nhiều xe trọng tải lớn từ khu công nghiệp, cảng khiến mặt đường nhanh chóng hư hỏng. Mưa ngập càng làm tình trạng tệ hơn", ông nói.

Sự quá tải trên tuyến thể hiện qua hợp đồng với Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC). Năm 2009, BVEC đầu tư mở rộng quốc lộ 51 dài 72 km với tổng đầu tư gần 3.800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đưa vào khai thác, thu phí từ tháng 4/2013, dự kiến kết thúc hợp đồng đầu năm 2030.

Tuy nhiên do lượng xe tăng quá cao, từ đầu năm 2023 tuyến đường này tạm dừng thu phí theo yêu cầu của Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng). Theo ngành chức năng, hiện lượng ôtô di chuyển qua quốc lộ 51 khoảng 60.000 lượt mỗi ngày, vượt xa so với thiết kế ban đầu là 12.000 lượt mỗi ngày.

Đơn vị quản lý sửa chữa đoạn đường hư hỏng nặng qua phường Long Hưng sáng 29/8. Ảnh: Phước Tuấn

Trước tình trạng hư hỏng trên tuyến ngày càng gia tăng, Đồng Nai đã phối hợp đơn vị quản lý sửa chữa, khắc phục. Tỉnh đã phê duyệt kế hoạch ưu tiên vốn trùng tu quốc lộ 51 giai đoạn 2025-2026. Ngoài sửa chữa thường xuyên, tỉnh cũng lên phương án đại trùng tu để đáp ứng lưu lượng lớn xe qua tuyến.

Trong khi đó, đại diện Khu Quản lý Đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đơn vị đang thảm nhựa lại các đoạn hư hỏng, đồng thời hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông: sơn vạch kẻ, bổ sung biển báo, hộ lan, nâng cấp thoát nước.

"Chúng tôi sẽ phối hợp địa phương tìm giải pháp căn cơ, đảm bảo an toàn lâu dài", người đại diện nói.

Hướng tuyến quốc lộ 51 qua sân bay Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng

Phước Tuấn - Giang Anh