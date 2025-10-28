Cô giáo ở Lâm Đồng bị lũ cuốn

Thi thể nữ giáo viên 26 tuổi bị cuốn trôi khi đi qua khu vực nước lũ chảy xiết ở xã D’ran được tìm thấy sáng 28/10, cách hiện trường khoảng 500 m.

Chiều 27/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở xã D’ran (huyện Đơn Dương cũ) ngập sâu. Chị Nguyễn Hồng Bảo Hân, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2, đi bộ gần một con suối thì bị dòng nước dâng cao, chảy xiết cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã huy động người và phương tiện, lội dọc suối, dùng xe múc mở lối tìm kiếm suốt đêm. Đến rạng sáng nay, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 500 m và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn suốt đêm qua. Ảnh: Hoài Thanh

Mưa lớn chiều tối qua cũng gây sạt lở tuyến quốc lộ 28B đoạn Đèo Đại Ninh, hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống mặt đường dài gần 20 m, khiến giao thông hướng Mũi Né - Đà Lạt ùn tắc, nhiều xe buộc phải quay đầu.

Tại các khu dân cư hạ nguồn TP Đà Lạt cũ, nước từ đầu nguồn đổ về gây ngập ở thôn K’Rèn, K’Long và Định An (xã Hiệp An); lực lượng chức năng đã di dời người dân ở khu vực trũng thấp để đảm bảo an toàn.

Hoài Thanh - Trường Hà