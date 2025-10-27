Lâm ĐồngMưa lớn khiến lượng lớn đất đá từ phía núi sạt lở xuống đường đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B, giao thông ùn tắc, xe phải quay đầu, chiều 27/10.

Khoảng 16h, sau nhiều giờ mưa lớn, hàng chục m3 đất đá bất ngờ tràn xuống mặt đường dài gần 20 m, chắn toàn bộ lối đi. Nhiều xe từ hướng Đà Lạt xuống Phan Thiết và ngược lại không thể di chuyển.

Đường nối Mũi Né – Đà Lạt ùn tắc do sạt lở đèo Đại Ninh Xe không thể qua lại do sạt lở trên đèo Đại Ninh. Video: Người dân cung cấp

"Tôi từ Phan Thiết lên, 17h đến đây thì đường tắc, buộc phải quay đầu qua hướng Phan Rang để lên Đà Lạt bằng đèo Sông Pha", anh Nguyễn Thanh Tú, tài xế ôtô, nói.

Vị trí sạt lở nằm trong dự án nâng cấp quốc lộ 28B. Đại diện Ban quản lý dự án 5 cho biết đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường khắc phục, song đến 18h30 các phương tiện vẫn chưa thể qua lại do mưa tiếp diễn.

Dòng xe ùn tắc nhiều giờ trên đèo Đại Ninh. Ảnh: Người dân cung cấp

Dự án nâng cấp quốc lộ 28B dài 68 km, tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng, khởi công tháng 4 năm ngoái, nhằm giảm ùn tắc và tai nạn trên tuyến du lịch Mũi Né – Đà Lạt. Dự kiến hoàn thành cuối năm nay, song hiện công trình chậm tiến độ do vướng mặt bằng và năng lực thi công.

