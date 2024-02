Quất cảnh có ăn được không?

Sau Tết, cây quất nhà tôi vẫn trĩu quả, hình thức to và chín. Tôi có thể lấy chưng hoặc ăn được không? (Thu, 22 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Quả quất có mùi thơm, giàu giá trị dinh dưỡng, tốt sức khỏe, ai cũng có thể sử dụng. Trong Đông y, quất vị cay ngọt, hơi chua, tính ấm, làm tan đờm, giảm ho, điều hòa khí, kiện tỳ. Ăn quất với đường phèn có thể chữa ho hen. Quất ướp đường có tác dụng khai vị, điều hòa khí. Quả này giàu vitamin C, đặc tính chống oxy hóa, nâng cao sức đề kháng cơ thể, cải thiện hệ thống miễn dịch, giúp giải rượu, chữa cảm, sốt.

Trước Tết, các nhà vườn trồng và chăm sóc quất cảnh để bán. Theo quan niệm dân gian, cây quất trĩu quả tượng trưng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn, sum vầy trong năm mới. Cây quất cảnh đẹp mang đến tài lộc, công việc thuận lợi, có thể chơi hết tháng Giêng hoặc lâu hơn.

Do đó, nhiều nơi phun, tiêm chất bảo vệ hoặc hóa chất, phân bón hóa học để quả đẹp, to, giữ cây tươi đẹp lâu hơn hoặc ra quả nhanh hơn. Vì vậy, ăn loại quất này không tốt cho sức khỏe, dễ bị nhiễm độc. Kể cả ngâm, rửa cũng không an toàn.

Trường hợp quất nhà trồng để chơi Tết, nguồn gốc rõ ràng, không chăm bón hay dùng thuốc hóa học thì có thể yên tâm sử dụng. Tuy nhiên, loại quất này thường không đẹp, quả không to, tròn, vàng ươm.

PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Khoa học Công nghệ, Đại học Bách Khoa Hà Nội