Quảng Ngãi Marathon trao gần 270 triệu đồng tiền thưởng

BTC trao 30 giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể có thành tích cao tại Quảng Ngãi Marathon sáng 7/5, tổng giá trị 270 triệu đồng.

Sau khi 2.000 VĐV hoàn thành đường đua, giải chạy Quảng Ngãi Marathon chính thức khép lại với lễ trao giải, diễn ra lúc 9h30 sáng 7/5. Cự ly 21 và 10km có 5 giải chung cuộc, 3 giải nhóm tuổi dưới 40 và 3 giải nhóm tuổi trên 40. Cự ly 5km chỉ trao giải theo hạng mục Nhất, Nhì, Ba cho cá nhân và các nhóm chạy.

BTC trao giải cho các VĐV có thứ hạng chung cuộc cao ở cự ly 10km. Ảnh: Võ Thạnh

Cụ thể, năm VĐV nam, nữ có thành tích tốt nhất chung cuộc cự ly 21km lần lượt là Lý Nhân Tín, Phạm Thị Bình; Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thị Minh Hiền; Trương Hồng Hữu, Vương Hiền; Hoàng Hơn, Trần Thị Bích Ly và Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Kim Bi. Giải thưởng cao nhất là 10 triệu đồng cho vị trí thứ nhất. Giải thấp nhất trị giá 6,5 triệu đồng cho vị trí thứ năm. Các giải Nhì, Ba, Tư lần lượt nhận 8,5 triệu đồng, 7,5 triệu đồng, 7 triệu đồng.

Nhóm tuổi dưới 40 và trên 40 có giá trị giải thương ngang nhau. VĐV hạng Nhất, Nhì, Ba nhận lần lượt 6 triệu đồng, 4,5 triệu đồng và 3 triệu đồng.

Đối với cự ly 10km, có 5 giải thưởng dành cho các nam, nữ VĐV. Huỳnh Tấn Tiến, Hứa Thanh Giang về nhất, mỗi người nhận 7 triệu đồng tiền thưởng. Tống Nguyễn Gia Hưng, Vương Thị Bốn về nhì nhận 6 triệu đồng. Bùi Nguyễn Nhất Phi, Phạm Thị Học đứng thứ ba, giải thưởng 5,5 triệu đồng. Phạm Công Hải, Nguyễn Thị Kim Dung đứng thứ tư, nhận 5 triệu đồng tiền thưởng. Huỳnh Thái Lộc, Trần Thị Kim Hải là hai VĐV đứng top năm, mỗi người được trao 4,5 triệu đồng tiền thưởng.

VĐV chạy qua cầu Trà Khúc. Ảnh: Alex Cao

Tương tự cự ly 21km, runner nhận giải nhóm tuổi sẽ nhận phần thưởng có giá trị ngang nhau là 4 triệu đồng, 3 triệu đồng và 2 triệu đồng.

Cự ly 5km trao 4 triệu đồng cho VĐV về nhất là Dương Đình Chiến và Huỳnh Thị Diễn. 3 triệu đồng cho VĐV về nhì là Trương Văn Quỹ Trọng, Đinh Thị Kim Phương. Hai VĐV Nguyễn Duy Huy, Đinh Thị Mỹ Hoài về thứ ba, được trao 2 triệu đồng.

Ngoài giải thưởng cá nhân, cự ly 5km còn có thêm giải thưởng dành cho các tập thể xuất sắc. Đội có thành tích tốt nhất sẽ nhận phần thưởng 10 triệu đồng, đội về nhì và thứ ba được trao lần lượt 8 triệu đồng và 6 triệu đồng.

Trong số những cái tên vô địch chung cuộc, nhóm tuổi, phần lớn là những chân chạy chủ nhà. Không chỉ là những VĐV thuộc biên chế của tuyển điền kinh, nhiều runner phong trào cũng đã điền tên mình lên bảng xếp hạng runner thành tích cao tại giải đấu lần này. Các chân chạy địa phương nhận định, đây là dấu hiệu đáng mừng đối với phong trào chạy bộ tỉnh nhà.

Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023 do UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online).

Trong lần đầu tổ chức giải marathon lớn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết chuẩn bị kỹ nhiều mặt để runner thi đấu trong điều kiện tốt nhất. UBND tỉnh phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an đảm bảo an ninh. Sở Y tế cũng cử cán bộ đảm bảo an toàn, thể trạng VĐV. Không chỉ là ngày hội thể thao, tỉnh xem giải là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Thanh Lan