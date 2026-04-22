Quang Minh đưa bạn gái kém 37 tuổi lên thảm đỏ cùng dàn sao

Diễn viên được đồng nghiệp khen vẻ ngoài phong độ, trẻ trung so với độ tuổi. Quang Minh nói duy trì cường độ thể thao vừa phải, phối hợp nhiều môn như gym, bơi lội, chạy bộ, pickleball, chăm sóc cơ thể từ bên trong bằng cách ăn uống điều độ.

Anh tên đầy đủ là Võ Quang Minh, sinh tại Gò Công (Tiền Giang), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Quang Minh cùng Hồng Đào từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại trước khi ly hôn năm 2019. Ngoài hoạt động sân khấu, nghệ sĩ từng đóng nhiều phim điện ảnh. Tháng 8/2024, phim Làm giàu với ma anh đóng cùng Hoài Linh, Tuấn Trần đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.