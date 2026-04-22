Quang Minh đưa bạn gái kém 37 tuổi lên thảm đỏ cùng dàn sao

Từ trái qua: diễn viên Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Tăng Khánh Chi, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, tại buổi ra mắt phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8, tối 21/4. Quang Minh đóng vai thứ chính - một nhà sản xuất phim thích làm việc theo phong cách "nhanh bổ rẻ".
Quang Minh nói được bạn gái ủng hộ trở lại đóng phim sau hai năm tập trung cho tổ ấm, cùng chăm sóc con trai - bé Dustin Võ. Cô đam mê điện ảnh, thường cùng anh đọc các kịch bản, góp ý xây dựng đường dây tâm lý nhân vật.
Diễn viên được đồng nghiệp khen vẻ ngoài phong độ, trẻ trung so với độ tuổi. Quang Minh nói duy trì cường độ thể thao vừa phải, phối hợp nhiều môn như gym, bơi lội, chạy bộ, pickleball, chăm sóc cơ thể từ bên trong bằng cách ăn uống điều độ.
Anh tên đầy đủ là Võ Quang Minh, sinh tại Gò Công (Tiền Giang), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Quang Minh cùng Hồng Đào từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại trước khi ly hôn năm 2019. Ngoài hoạt động sân khấu, nghệ sĩ từng đóng nhiều phim điện ảnh. Tháng 8/2024, phim Làm giàu với ma anh đóng cùng Hoài Linh, Tuấn Trần đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.
Quang Minh bế con trai ở sân bay hồi tháng 2. Video: Nhân vật cung cấp
Vân Sơn trở lại điện ảnh sau 25 năm, kể từ phim Vật đổi sao dời - phát hành năm 2001, do Charlie Nguyễn thực hiện. Việc tái hợp với nhà sản xuất Charlie Nguyễn cũng là lý do thôi thúc anh tham gia tác phẩm mới.
Nghệ sĩ đóng vai chính - Tâm OK, một đạo diễn bị gán mác "chuyên làm phim rác". Vì liên tục ra mắt sản phẩm thiếu chất lượng, ông bị con gái (Lâm Thanh Mỹ) giận, đồng nghiệp chê cười. Ông quyết tâm thực hiện một bộ phim để đời, đem lại niềm tự hào cho con. Dự án Tâm được giao là một phim kinh dị về đề tài xác sống với thời lượng 35 phút, chỉ quay one shot (quay liền, không cắt cảnh), phát trực tiếp. Nhiều tình huống hỗn loạn, dở khóc dở cười xảy ra trên trường quay bộ phim.
Trích trailer Đại tiệc trăng máu 8 - dán nhãn 16+. Video: Đoàn phim cung cấp
Kịch bản làm lại từ phim One cut of the dead - từng gây sốt tại Nhật Bản năm 2018, thu về hơn 30 triệu USD dù kinh phí chỉ 25.000 USD. Nhà sản xuất Charlie Nguyễn nói khi cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh làm lại tác phẩm, họ giữ phần lớn cấu trúc kể chuyện, thêm thắt một số nhân vật, tình tiết phù hợp hơn với bối cảnh trong nước
Vợ chồng diễn viên Lê Khánh - Tuấn Khải gắn bó trong điện ảnh lẫn sân khấu. Trong phim, Lê Khánh vào vai vợ Tâm OK, một cựu diễn viên gác lại đam mê vì cơm áo gạo tiền.
Miu Lê nhuộm da nâu, vào vai một TikToker mê đóng phim.
Liên Bỉnh Phát đóng vai một ngôi sao điện ảnh được săn đón. Những năm gần đây, nhờ tham gia Running Man Việt Nam, Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên Bỉnh Phát có độ phủ sóng lớn, tiếp cận khán giả trẻ.
Lâm Thanh Mỹ đóng con gái nhân vật chính. Cô là gương mặt trẻ được nhiều đạo diễn gửi gắm các vai nặng về tâm lý, đặc biệt ở dòng phim kinh dị - tâm linh.
Diễn viên Trúc Anh - Hà Lan của Mắt biếc - đến chúc mừng đoàn phim. Gần đây, cô nỗ lực giảm cân để trở lại công việc khi tốt nghiệp đại học.
MC Gil Lê và hot girl Xoài Non.
Dàn sao Đại tiệc trăng máu 8 chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả. Tác phẩm ra rạp kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, đối đầu với các phim Anh Hùng, Phí phông, Heo năm móng, Trùm Sò.
Mai Nhật
Ảnh: Thảo Lê