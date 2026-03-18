Thái Hòa: 'Tôi kiệt sức vì cảnh hành động'

Diễn viên Thái Hòa cho biết khi đóng cảnh cứu nạn nhân vụ hỏa hoạn trong phim "Anh Hùng", anh kiệt sức nên rơi từ trên cao xuống đệm.

Trong phim điện ảnh mới, anh đóng vai chính - một người cha đơn thân làm nghề lái taxi. Dự án mới thách thức anh về mặt sức khỏe khi có nhiều cảnh leo trèo, xông vào đám cháy cứu người. Vài tháng trước khi bấm máy, anh lên kế hoạch tập hít xà, chạy bộ, nâng cao sức bền.

Với diễn viên, phân đoạn mất nhiều công sức nhất là cảnh vào ngày cuối, khi Hùng nỗ lực giải cứu một bà cụ ở tầng cao chung cư. Lúc đó, anh cảm nhận cơ thể đi đến giới hạn, chấp nhận buông tay vì biết phía dưới êkíp có lót tấm đệm hỗ trợ. "May mắn, cảnh đó hợp diễn biến câu chuyện và tâm lý nhân vật ở phút cuối nên đạo diễn vẫn giữ lại", Thái Hòa cho biết.

Thái Hòa kiệt sức khi đóng cảnh hành động ở tuổi 52

Diễn viên nói những phim gần đây, anh chịu nhiều sức ép về thể lực vì tuổi không còn trẻ. Năm 2025, đóng Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, mỗi ngày anh đều tập đi cúi người trong mô hình đường hầm đường kính 50 cm, lưng và gối mỏi nhừ. Nhiều hôm, anh vừa ghi hình vừa ngộp thở vì không gian kín, mồ hôi nhễ nhại. Diễn viên cùng êkíp lên kế hoạch tập luyện bài bản trước khi quay, nỗ lực hoàn thành các phân đoạn khó.

Phim mới của Thái Hòa ra rạp cuối tháng 4, dịp giỗ tổ Hùng Vương, cạnh tranh với nhiều dự án như Đại tiệc trăng máu 8, Heo năm móng, Phí phông. Thái Hòa nói là diễn viên, anh không quá đặt nặng yếu tố phòng vé, cho rằng doanh thu là câu chuyện của nhà đầu tư, nhà sản xuất. "Tôi chỉ biết làm hết sức lúc bấm máy, bởi đó là giai đoạn duy nhất tôi có thể kiểm soát được để thật sự sống với nhân vật. Sau đó, số phận bộ phim do khán giả quyết định", anh nói.

Anh Hùng xoay quanh câu chuyện của Hùng, người cha có con út bị bệnh hiểm nghèo. Một lần tình cờ cứu người, anh được đông đảo người dân, truyền thông ca ngợi là "anh hùng đời thường". Nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội, anh nổi tiếng, được nhiều người quyên tiền giúp đỡ viện phí cho con. Sau đó, anh bị nghi dàn dựng sự việc. Cuộc sống Hùng và gia đình trở nên ngột ngạt khi bị loạt kênh truyền thông, mạng xã hội đả kích, cho rằng anh đem con gái ra để kiếm tiền. Anh còn bị con gái đầu (Phương Thanh) nghi liên quan đến các vụ cá cược và lừa đảo từ thiện tiền tỷ.

Một phân cảnh của nhân vật Hùng (Thái Hòa) và con gái trong phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Lần thứ hai Thái Hòa cộng tác đạo diễn Võ Thạch Thảo, sau phim truyền hình Cây táo nở hoa (2021). Phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh câu chuyện niềm tin, danh dự trước những cám dỗ vật chất. Võ Thạch Thảo khai thác chủ đề về cuộc sống thời đại mạng xã hội, mỗi hành động đều có thể bị ghi hình lại và cắt ghép, từ đó làm thay đổi số phận một con người.

Thái Hòa sinh tại TP HCM, vào nghề từ những năm 1990. Những năm 2000, anh thành công trên sân khấu hài, như chương trình Gala Cười 2003. Anh tham gia nhiều phim ăn khách như Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ. Năm 2020, diễn viên đóng Tiệc trăng máu của đạo diễn Quang Dũng - tác phẩm vào top năm doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời khi đó (175 tỷ đồng).

Năm 2023, anh đoạt hai danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc điện ảnh (Con Nhót mót chồng) lẫn truyền hình (Mẹ Rơm) tại giải Cánh Diều. Thái Hòa cũng giành Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023. Ngoài diễn xuất, anh là biên kịch, tác giả của hai dự án ăn khách - Người vợ ma và Quả tim máu.

