Quang Liêm dừng bước ở siêu giải của Carlsen

Lê Quang Liêm liên tục thí quân nhưng không lật ngược tình thế trước Hikaru Nakamura ở tứ kết siêu giải cờ nhanh online New in Chess Classic sáng 29/4.

Do bị dẫn ở ngày tứ kết đầu tiên 28/4, Quang Liêm buộc phải thắng trong ngày thứ hai để đưa trận đấu vào loạt tie-break cờ chớp. Ngay từ ván đầu ngày hai, Quang Liêm, cầm quân trắng, đã liên tiếp thí quân tấn công thành. Anh thí hai mã, xe, tượng rồi lại đến hai lần thí xe nữa, nhưng vẫn không thể chuyển hoá thành thắng lợi. Chỉ có một lần anh đối diện với ưu thế thắng, nhưng thời gian khi đó chỉ còn tính bằng giây khiến anh để lỡ nước thắng. Cuối cùng Nakamura tận dụng được thời cơ phản công và thắng ván này. Điều đó khiến Quang Liêm phải thắng hai trong ba ván còn lại mới đưa trận đấu được vào tie-break.

Quang Liêm (trái) tấn công dồn dập nhưng vẫn không thể hạ Nakamura. Ảnh: Chess24

Quang Liêm chỉ hoà hai ván tiếp theo, và bị loại khi vẫn còn một ván chưa đấu. Trong đó ở ván thứ ba, có lúc kỳ thủ TP HCM hơn hai tốt ở tàn cuộc, và đạt ưu thế thắng. Nhưng anh không tận dụng được và bị cầm hoà.

"Chúc mừng Hikaru với trận đấu thú vị và tài tình", Quang Liêm viết trên Twitter. "Chúc anh may mắn ở bán kết. Cảm ơn ban tổ chức và những người liên quan đến New in Chess Classic. Tôi đã trải nghiệm thời gian tuyệt vời khi đấu những kỳ thủ giỏi bậc nhất. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi các trận tại giải vào ngày mai".

Nakamura vào bán kết gặp Shakhriyar Mamedyarov, còn cặp bán kết còn lại diễn ra giữa Magnus Carlsen và Levon Aronian.

New in Chess Classic thuộc hệ thống Champions Chess Tour do công ty của Carlsen tổ chức. Hệ thống này có quỹ thưởng 1,5 triệu USD, còn giải thưởng cho New in Chess Classic là 100.000 USD. Dừng chân ở tứ kết, Quang Liêm nhận thưởng 5.000 USD.

Xuân Bình