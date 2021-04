Quang Liêm lần đầu vào tứ kết giải của Carlsen

Kỳ thủ Lê Quang Liêm đứng thứ bảy vòng loại siêu giải cờ vua online New in Chess Classic sáng 27/4, để vào tứ kết gặp Hikaru Nakamura.

Quang Liêm cần 2,5 điểm để đảm bảo suất vào tứ kết, trong ngày cuối vòng loại sáng 27/4, giờ Hà Nội, và anh làm được điều đó sớm một vòng đấu. Kỳ thủ số một Việt Nam đoạt 8,5 điểm sau 15 ván, bằng điểm với Alireza Firouzja và Teimour Radjabov. Với chỉ số phụ thấp hơn Firouzja và cao hơn Radjabov, Quang Liêm đứng thứ bảy, và sẽ gặp người đứng thứ hai Hikaru Nakamura ở tứ kết.

Quang Liêm vượt qua vòng loại New in Chess Classic, với 2,5 điểm trong 5 ván cuối. Ảnh: CCA

Quang Liêm cầm quân trắng, hoà Leinier Dominguez ở ván 11. Sau đó, anh cầm quân đen, trừng phạt sai lầm của Vidit Santosh Rujrathi ở tán cuộc và thắng. Kỳ thủ TP HCM hoà hai ván tiếp theo trước Radjabov và Aryan Tari, để đoạt vé đi tiếp sớm một vòng. Ở ván cuối, anh cầm quân trắng nhưng thua Levon Aronian. Đây là thất bại thứ ba của Quang Liêm ở vòng bảng, sau trận thua Magnus Carlsen và Jan-Krzysztof Duda ở ngày đầu.

Vua cờ Carlsen đứng đầu vòng loại với 10,5 điểm, hơn người Nakamura một điểm. Do đứng thứ bảy, Quang Liêm tránh được Carlsen ở tứ kết. Nhưng, Nakamura cũng không phải đối thủ dễ chơi khi anh đang đứng thứ tư thế giới về cờ nhanh, và số một cờ chớp.

Nếu loại Nakamura, Quang Liêm sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Firouzja và Shakhriyar Mamedyarov. Hai cặp tứ kết còn lại là Carlsen gặp Radjabov, còn Wesley So đụng Aronian.

Tại tứ kết, mỗi cặp đấu trong hai ngày, mỗi ngày bốn ván cờ nhanh phân thắng bại. Như vậy, Quang Liêm có thể chơi tối đa tám ván cờ nhanh với Nakamura. Kỳ thủ nào thắng một ngày, và ít nhất hoà ngày còn lại sẽ đi tiếp. Còn nếu thắng một ngày và thua ngày còn lại, hoặc hoà cả hai ngày, sẽ đấu tie-break hai ván cờ chớp. Nếu vẫn hoà nhau sau hai ván này, họ đấu một ván armageddon: Trắng có năm phút, Đen có bốn phút, nếu hoà Đen sẽ đi tiếp.

Các cặp tứ kết diễn ra trong hai ngày 27/4 và 28/4, thời gian cụ thể chưa được thông báo.

New in Chess Classic thuộc hệ thống Champions Chess Tour do công ty của Carlsen tổ chức. Hệ thống này có quỹ thưởng 1,5 triệu USD, còn giải thưởng cho New in Chess Classic là 100.000 USD.

Xuân Bình