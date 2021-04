Quang Liêm rơi vào thế bí ở giải của Vua cờ Carlsen

Kỳ thủ Lê Quang Liêm bị Hikaru Nakamura dẫn trong ngày tứ kết đầu của siêu giải cờ vua online New in Chess Classic sáng 28/4.

Quang Liêm cầm quân đen, thua ván đầu tiên trong ngày. Ở ba ván còn lại, anh cố gắng chọn những biến phức tạp trong khai cuộc, nhưng Nakamura đều chống đỡ tốt và cầm hoà. Kết quả sau ngày đầu là 2,5-1,5 cho kỳ thủ Mỹ, khiến Quang Liêm phải thắng trong ngày thứ hai để giành suất vào bán kết.

Quang Liêm (trái) và Nakamura đều ở Mỹ nhưng phải đấu online. Ảnh chụp màn hình

Mấu chốt nằm ở ván đầu, khi Quang Liêm bước vào tàn cuộc thiệt một tốt. Sự cơ động của xe và mã giúp Nakamura đẩy vua đen ra khỏi cuộc chiến và doạ phong cấp. Quang Liêm xin thua sau 48 nước cờ.

Ở ba ván sau, không có lúc nào Quang Liêm tiến gần tới thắng lợi. Nakamura, cùng với Carlsen, vẫn chưa thua ván nào tại giải.

Ở ba cặp đấu còn lại, Levon Aronian và Shakhriyar Mamedyarov đều dẫn Wesley So và Alireza Firouzja. Còn Vua cờ Magnus Carlsen bị Teimour Radjabov cầm hòa cả bốn ván.

Ngày thứ hai, cũng là ngày cuối, của tứ kết diễn ra từ 0h ngày 29/4, giờ Hà Nội. Quang Liêm đang ở Mỹ, vì thế sẽ đấu vào ban ngày.

New in Chess Classic thuộc hệ thống Champions Chess Tour do công ty của Carlsen tổ chức. Hệ thống này có quỹ thưởng 1,5 triệu USD, còn giải thưởng cho New in Chess Classic là 100.000 USD.

Tại tứ kết, mỗi cặp đấu trong hai ngày, mỗi ngày bốn ván cờ nhanh phân thắng bại. Kỳ thủ nào thắng một ngày, và ít nhất hoà ngày còn lại sẽ đi tiếp. Còn nếu thắng một ngày và thua ngày còn lại, hoặc hoà cả hai ngày, sẽ đấu tie-break hai ván cờ chớp. Nếu vẫn hoà nhau sau hai ván này, họ đấu một ván armageddon: Trắng có năm phút, Đen có bốn phút, nếu hoà Đen sẽ đi tiếp.

Xuân Bình