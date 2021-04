Quang Liêm bùng nổ ở giải cờ Carlsen

Kỳ thủ Lê Quang Liêm đoạt bốn điểm trong năm ván ở ngày thứ hai siêu giải cờ vua online New in Chess Classic sáng 26/4.

Quang Liêm tạo thành tích tốt nhất trong ngày thứ hai, với ba ván thắng, hai hòa. Kỳ thủ TP HCM vào top 4 sau hai ngày thi, với sáu điểm qua 10 ván. Anh ít hơn đỉnh bảng của Magnus Carlsen một điểm, nhưng chỉ hơn vị trí thứ chín của Wesley So nửa điểm.

Quang Liêm nhiều cơ hội lần đầu vào tứ kết một giải của Champions Chess Tour. Ảnh: FIDE

Quang Liêm cầm quân trắng, thắng thần đồng Rameshbabu Praggnanandhaa ở vòng sáu. Kỳ thủ 16 tuổi của Ấn Độ mắc sai lầm trong khai cuộc, và Quang Liêm tận dụng thành công để nhốt hậu đen. Trắng thắng sau 30 nước cờ, do Đen thiệt một mã.

Sau khi hòa đồng môn Wesley So ở vòng bảy, Quang Liêm lại thắng Shakhriyar Mamedyarov. Mamedyarov đang đứng thứ tám thế giới cờ tiêu chuẩn, nhưng không được đánh giá cao như vậy ở cờ nhanh. Trong tàn cuộc xe và hậu, Quang Liêm bắt được một tốt, sau đó đổi hậu. Anh đưa tốt xuống hàng bảy, rồi lên vua hỗ trợ dọa phong cấp. Mamedyarov xin thua sau 62 nước cờ.

Quang Liêm đụng Sergey Karjakin - người thách đấu ngôi Vua cờ của Carlsen năm 2016 - ở vòng chín. Karjakin cũng không chơi tốt ở giải này, khi anh không mạnh trong cờ nhanh. Nhưng dù thí chất sớm, kỳ thủ Nga vẫn cầm hòa được.

Đụng đối thủ đứng áp chót ở vòng 10 Gawain Jones, Quang Liêm cầm quân đen nhưng được kỳ vọng thắng. Kỳ thủ số một Việt Nam nhập thành xa để dồn lực tấn công vua trắng. Quang Liêm thí tượng rồi thí xe để tấn công thành. Dưới áp lực lớn, Jones bị chiếu bắt xe và dẫn đến thất bại. Ván đấu kết thúc sau 32 nước cờ, với đòn thí hậu của Quang Liêm.

Ngày cuối vòng tròn New in Chess Classic diễn ra từ 0h thứ Ba 27/4, giờ Hà Nội. Quang Liêm lần lượt gặp Leinier Dominguez, Vidit Santosh Gujrathi, Teimour Radjabov, Aryan Tari và Levon Aronian. Năm kỳ thủ này đều đang đứng sau Quang Liêm trên bảng điểm.

New in Chess Classic diễn ra từ ngày 24/4 đến 2/5, với 16 kỳ thủ. Họ đấu vòng tròn một lượt cờ nhanh trong ba ngày đầu, mỗi ngày năm ván, để chọn ra tám kỳ thủ vào tứ kết. Mỗi ván đấu cờ nhanh có thời gian 15 phút cho mỗi kỳ thủ, thêm 10 giây sau từng nước đi. New in Chess Classic thuộc hệ thống Champions Chess Tour do công ty của Carlsen tổ chức. Hệ thống này có quỹ thưởng 1,5 triệu USD, còn giải thưởng cho New in Chess Classic là 100.000 USD.

Xuân Bình