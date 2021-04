Quang Liêm đấu Vua cờ Carlsen hôm nay

Kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm gặp Vua cờ Magnus Carlsen, ở ván thứ hai siêu giải cờ vua online New in Chess Classic đêm 24/4.

Quang Liêm sẽ cầm quân trắng đấu trí Carlsen lúc 1h sáng Chủ Nhật 25/4, giờ Hà Nội. Trước đó một tiếng, anh chơi ván ra quân gặp kỳ thủ Na Uy khác - Johan-Sebastian Christiansen. Từ 2h đến 4h, Quang Liêm sẽ lần lượt gặp Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja và Jan-Krzysztof Duda. Mỗi ván bắt đầu cách nhau một tiếng.

Quang Liêm (trái) vẫn đang tìm chiến thắng đầu tiên trước Vua cờ Carlsen. Ảnh: FIDE

Quang Liêm đang ở Mỹ, vì thế anh sẽ thi đấu vào trưa và chiều theo giờ Missouri. Anh sẽ gặp Carlsen lần thứ tám trong sự nghiệp, đều ở cờ nhanh hoặc cờ chớp. Trong đó, kỳ thủ TP HCM hoà một và thua sáu ván. Ván hoà Carlsen cũng là lần gần nhất Quang Liêm đụng Vua cờ, tại siêu giải Skilling Open tháng 11/2020.

Skilling Open hay New in Chess Classic đều thuộc hệ thống giải online Champions Chess Tour, do công ty của Carlsen tổ chức với quỹ thưởng 1,5 triệu USD. Skilling Open là chặng đầu tiên, còn New in Chess Classic là chặng thứ năm của hệ thống 2020-2021.

New in Chess Classic diễn ra từ 24/4 đến 2/5, với 16 kỳ thủ. Họ đấu vòng tròn một lượt cờ nhanh trong ba ngày đầu, mỗi ngày năm ván, để chọn ra tám kỳ thủ vào tứ kết. Mỗi ván đấu cờ nhanh có thời gian 15 phút cho mỗi kỳ thủ, thêm 10 giây sau từng nước đi. Tại Skilling Open, Quang Liêm chỉ đứng thứ 10 và không được vào tứ kết.

Cơ hội vào tứ kết của Quang Liêm tại New in Chess Classic sáng hơn, khi các cao thủ như Anish Giri, Fabiano Caruana và Ian Nepomniachtchi vắng mặt vì bận đấu Candidates. Nhưng, trước mắt Quang Liêm vẫn là nhiều cao thủ như Carlsen, Nakamura, Levon Aronian, Shakhriyar Mamedyarov, Duda, Sergey Karjakin hay Wesley So. Elo cờ nhanh của Quang Liêm cao thứ tám tại giải.

