Quảng cáo trong ChatGPT đang được triển khai thế nào

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT từ tháng 2, nhưng hiện triển khai chậm khiến các đối tác tỏ ra sốt ruột.

"Khi nào ChatGPT mới bắt đầu chi tiền của tôi?", Phillip Thune, CEO nền tảng phân tích thông tin tìm kiếm Adthena, một trong những công ty tham gia thử nghiệm quảng cáo của OpenAI, nói với Busines Insider. Công ty này hiện hợp tác với hơn 50 khách hàng và đại lý tại Mỹ.

Việc Thune nóng lòng chờ đợi quảng cáo của mình xuất hiện trên ChatGPT được đánh giá là "tâm lý chung" của các đối tác OpenAI. Công ty của Sam Altman tích hợp quảng cáo vào ChatGPT được xem là sự kiện được mong chờ trong ngành kể từ khi Netflix ra mắt dịch vụ tương tự. Chương trình thí điểm từ 9/2 và dự kiến kết thúc cuối tháng 3, một số thương hiệu cam kết chi ít nhất 200.000 USD tham gia. Nhưng đến nay, nhiều nội dung của đối tác chưa xuất hiện trên giao diện chatbot.

William Swayne, Chủ tịch bộ phận Truyền thông và Giải pháp tích hợp toàn cầu của tập đoàn đa quốc gia Dentsu (Nhật Bản), cho biết khối lượng quảng cáo đang tăng lên từng tuần, do đó "hài lòng với những tín hiệu và độ hiệu quả ban đầu". Theo ông, công ty muốn có thêm nhiều cách để tùy chỉnh quảng cáo.

TechCrunch ghi nhận, quảng cáo trên ChatGPT thực tế tính đến nay "khá vô hại", khi đều dán nhãn rõ ràng với dòng chữ "được tài trợ", không quá bắt mắt so với các nền tảng khác. Còn theo công ty nghiên cứu Sensor Tower, hơn 100 thương hiệu đã quảng cáo trên ChatGPT, trong đó 44% là nhà bán lẻ.

Logo ChatGPT trên một smartphone. Ảnh: Mashable

Dẫn lời một nhân viên OpenAI, Business Insider cho biết công ty hiện gửi cho các nhà quảng cáo báo cáo hàng tuần dưới dạng tệp CSV, không cần đăng nhập hay truy cập thông tin thời gian thực như các nền tảng quảng cáo phức tạp thường sử dụng. Một nhóm nhỏ đang thử nghiệm cổng thông tin tự phục vụ, dự kiến được cung cấp rộng rãi hơn sau này.

Một số đơn vị quảng cáo trên ChatGPT cho biết, họ tham gia chủ yếu "tăng uy tín dưới vai trò là nhà quảng cáo đầu tiên" trên nền tảng của OpenAI. Bên cạnh đó, họ kỳ vọng vị trí quảng cáo nổi bật sẽ trở thành động lực chính thu hút khách hàng đến website của họ.

Corie Barry, CEO Best Buy - một trong số những công ty thử nghiệm sớm - nói đang "khám phá thêm cơ hội để nâng cao trải nghiệm mua sắm với OpenAI". Tháng trước, tập đoàn bán lẻ Target Corporation cũng tham gia chương trình thí điểm, cho biết lưu lượng truy cập vào trang web từ ChatGPT tăng 40% so với trước đó.

Jill Pavlovich, Phó chủ tịch phụ trách trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số tại Albertsons - tập đoàn bán lẻ thực phẩm và dược phẩm lớn nhất Mỹ, thể hiện sự quan tâm đến việc tham gia vào chiến dịch quảng cáo ChatGPT với lý do "mang đến điều gì đó mới mẻ so với quảng cáo truyền thống gây gián đoạn". Theo bà, ChatGPT là không gian để các thương hiệu "thể hiện sự hữu ích".

"Người tiêu dùng không chỉ lướt xem một cách thụ động", bà Pavlovich nói. "Họ đang đặt câu hỏi, lên kế hoạch bữa ăn, quản lý ngân sách, suy nghĩ về mục tiêu sức khỏe hoặc sắp xếp cuộc sống của mình".

Dù một số nhà quảng cáo muốn OpenAI đẩy nhanh, giới chuyên gia cho rằng cách tiếp cận thận trọng mà công ty đang triển khai là hợp lý. Quảng cáo đặt ra rủi ro về uy tín khi công ty này đang phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ người tiêu dùng liên quan đến hợp đồng quân sự với Lầu Năm Góc. Khi ra mắt, họ cũng cam kết quảng cáo sẽ không mâu thuẫn với giá trị cốt lõi và các câu trả lời được tài trợ sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm tự nhiên.

Người phát ngôn OpenAI Nói với Bloomberg rằng việc thử nghiệm "vẫn ở giai đoạn đầu". Đồng thời, công ty đang cân nhắc kỹ lưỡng về cách mở rộng chương trình quảng cáo.

Từ cuối năm ngoái, nhiều người bối rối khi thấy các ảnh chụp màn hình quảng cáo nằm trong phản hồi của ChatGPT. OpenAI ban đầu phủ nhận, cho rằng đó là "gợi ý" xuất hiện không đúng lúc. Đầu năm nay, công ty âm thầm thử nghiệm một số định dạng quảng cáo trong nội bộ, đồng thời phát tín hiệu rằng việc kiếm tiền cuối cùng sẽ cần thiết để trang trải chi phí hạ tầng khổng lồ, trước khi thử nghiệm chính thức đầu tháng 2.

Bảo Lâm tổng hợp