ChatGPT bắt đầu có quảng cáo

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT, đánh dấu thay đổi lớn với sản phẩm kể từ khi ra mắt.

OpenAI xác nhận đang thử nghiệm hiển thị quảng cáo trong ChatGPT bản miễn phí và gói Go tại Mỹ, còn gói Pro, Business, Enterprise, Education vẫn duy trì không quảng cáo. Công ty cho biết bước đi này giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận công cụ AI tiên tiến mà không phải trả thêm tiền.

Trước lo ngại liên quan đến trải nghiệm người dùng, OpenAI khẳng định quảng cáo không ảnh hưởng đến câu trả lời chatbot cung cấp, đồng thời không chia sẻ nội dung cuộc trò chuyện của người dùng với nhà quảng cáo. "Trọng tâm của thử nghiệm là học hỏi. Chúng tôi theo dõi sát sao phản hồi nhằm đảm bảo quảng cáo mang lại cảm giác hữu ích và hòa hợp tự nhiên với trải nghiệm ChatGPT trước khi mở rộng", công ty viết trên blog.

Logo ChatGPT trên màn hình điện thoại. Ảnh: Phone Arena

Quảng cáo nằm bên ngoài phần trả lời của ChatGPT, gắn nhãn nội dung tài trợ. Quảng cáo hiển thị dựa trên chủ đề trò chuyện và cách người dùng tương tác với chúng, đồng thời hạn chế xuất hiện cạnh chủ đề nhạy cảm như sức khỏe, chính trị, và không dành cho tài khoản dưới 18 tuổi.

Người dùng ChatGPT miễn phí có thể chọn không xem quảng cáo, nhưng cần nâng cấp lên gói Plus, Pro, hoặc tắt quảng cáo ở phần cài đặt của gói miễn phí, nhưng phải đổi lấy việc nhận ít lượt nhắn tin mỗi ngày hơn.

Khi đồng ý xem quảng cáo, người dùng có thể tắt tính năng cá nhân hóa. Ngoài ra còn có tùy chọn ngăn ChatGPT sử dụng các cuộc trò chuyện trước đây để điều chỉnh, cũng như xóa toàn bộ lịch sử và dữ liệu quảng cáo mà công ty đã thu thập.

Quảng cáo liên quan đến một địa điểm du lịch gắn nhãn "Được tài trợ" (Sponsored) trong ChatGPT. Ảnh: OpenAI

Cuối năm ngoái, nhiều người bối rối khi thấy các ảnh chụp màn hình quảng cáo nằm ngay trong phản hồi của ChatGPT. OpenAI phủ nhận, cho rằng đó là những "gợi ý" xuất hiện không đúng lúc. Đầu năm nay, công ty âm thầm thử nghiệm một số định dạng quảng cáo trong nội bộ, đồng thời phát tín hiệu rằng việc kiếm tiền cuối cùng sẽ rất cần thiết để trang trải chi phí hạ tầng khổng lồ.

Công ty đối thủ Anthropic, nổi tiếng với AI Claude, đã dùng các suất quảng cáo trong giải bóng bầu dục Mỹ Super Bowl để chế giễu ý tưởng của OpenAI, trong đó đề cập một cuộc trò chuyện tưởng như hữu ích bỗng chuyển hướng thành màn chào hàng gượng gạo, kết lại bằng khẩu hiệu: "Quảng cáo đang đến với AI, nhưng sẽ không đến với Claude".

Thu Thảo (Theo TechCrunch, Mashable)