Quân y tiếp tục hỗ trợ y tế lưu động TP HCM

Đại tá Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Quân y, cho biết lực lượng quân y tiếp tục hỗ trợ các trạm y tế lưu động ở TP HCM, chưa rút chi viện.

"Quân y tiếp tục làm thật tốt công việc chống dịch ở TP HCM, khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới trở về", đại tá Giang nói với VnExpress, tối 6/10.

Quân y được tăng cường vào miền Nam, giúp TP HCM chống dịch, ngày 23/8. Ảnh: Ngọc Thành

UBND TP HCM hai ngày trước gửi công văn đến Bộ Quốc phòng, đề xuất lực lượng cán bộ, học viên, y bác sĩ quân y tại trạm y tế lưu động tiếp tục hỗ trợ thành phố đến hết tháng 11 và phối hợp chặt với Sở Y tế TP HCM tham mưu điều chuyển chi viện cho các nơi nguy cơ cao và rất cao.

Thượng tướng Võ Minh Lương (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ Quốc phòng, hồi cuối tháng 9, cũng khẳng định lực lượng quân y sẽ ở lại thành phố đến hết tháng 11.

Hơn 1.600 chiến sĩ quân y từ Hà Nội vào TP HCM, chi viện 531 trạm y tế lưu động tại tất cả quận huyện của thành phố, từ 21/8 đến nay. Gần 1,5 tháng qua, các tổ quân y đã góp phần quan trọng trong việc khống chế dịch, chăm sóc F0 tại nhà, giảm tỷ lệ tử vong.

Với biến chủng Delta, F0 rất dễ chuyển nặng nên các trạm y tế lưu động với sự hỗ trợ của các tổ quân y cơ động tại mỗi phường, xã, thị trấn, đảm nhận vai trò xét nghiệm và chăm sóc, chữa trị F0 đang cách ly, điều trị tại gia đình. Ngoài ra, họ tham gia tiêm vaccine, quản lý điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường, phối hợp chuyển tuyến bệnh nhân khi có yêu cầu và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác.

Các trạm y tế lưu động tại TP HCM được thành lập từ ngày 20/8, trước bối cảnh lượng F0 liên tục tăng, tỷ lệ tử vong cao. Với hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, dù nâng công suất giường mỗi ngày, lập bệnh viện mới, "tách đôi" nhiều bệnh viện quận huyện, tăng cường nhân lực, trang thiết bị, nhưng khâu tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 vẫn quá tải. Thành phố khi ấy chuyển hướng chiến lược, xác định điều trị F0 tại nhà và cộng đồng là một trong hai trụ cột quan trọng để kéo giảm tử vong, bên cạnh trụ cột điều trị F0 tại bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM đánh giá việc tập trung cho công tác điều trị từ cơ sở, cùng với xét nghiệm nhanh, các phường, xã cấp phát thuốc, tư vấn tâm lý cho F0 điều trị tại nhà đã phát huy hiệu quả cao. Nhờ được cách ly, điều trị tại nhà, các F0 bớt căng thẳng về mặt tâm lý. Số ca chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm, hạn chế áp lực lên các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến.

Tổ quân y cơ động ở phường 11, quận Bình Thạnh hỗ trợ chăm sóc F0, ngày 23/8. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại Lễ tuyên dương Đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống Covid-19, sáng 6/10, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho rằng thành phố đã phần nào lấy lại sức sống, nhịp đập trái tim của một cơ thể đang dần khỏe lại, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực, kiên trì của người dân và đặc biệt sự đóng góp, chi viện to lớn từ các lực lượng trên mọi miền đất nước.

"Các đoàn y, bác sĩ đã chi viện cho TP HCM không chút do dự, xa cha mẹ già yếu, con nhỏ, thậm chí không kịp về nhà vĩnh biệt người thân. Không kể ngày nắng hay mưa, các anh chị em mặc kín đồ bảo hộ, luôn bên cạnh bệnh nhân, nhiều lúc ăn không kịp no, ngủ không tròn giấc", ông Mãi nói và cho rằng những hình ảnh đó còn in đậm và mãi lưu trong lòng người dân thành phố.

Lê Phương