Quán xôi Hà Nội khiến khách xếp hàng vào ăn

Mở cửa khoảng hơn nửa năm, quán xôi ở phường Kim Liên thường xuyên đông khách từ chiều tối đến đêm. Chị Hoàng Ngọc Nga, chủ quán cho biết ngoài hiệu ứng truyền thông, nhiều khách hàng quay lại ăn hai đến ba lần mỗi tuần. Theo chị, yếu tố giúp giữ chân thực khách là sự kỹ tính trong khâu chọn nguyên liệu và chế biến món ăn. “Nhiều người trưa vừa ăn xong, tối đã quay lại ăn tiếp”, chị Nga nói.
Quán đông nhất vào khung giờ 19h-21h30 các ngày cuối tuần, khách thường phải chờ 10-15 phút để có bàn và hơn nửa tiếng mới có đồ ăn. Vào ngày thường, thời gian chờ khoảng 10 phút.
Quán mở bán hai khung giờ, từ 10h30 đến 14h và 18h tới 1h30 sáng hôm sau. Mỗi sáng, chị Nga trực tiếp đi chợ chọn nguyên liệu. Riêng với sườn, chị chỉ lấy phần sườn dẻ để đảm bảo chất lượng.
Pate tại đây được làm từng mẻ, dùng trong 2-3 ngày. Khác với nhiều nơi thường rán sẵn, quán chỉ rán pate khi khách gọi để giữ độ nóng và vị ngon.
Do chủ quán kỹ tính, thực khách đôi khi phải chờ lâu để thưởng thức món ăn. Với thịt rán, chị Nga không rán sẵn để tránh bị khô, cứng. Khi có khách gọi, thịt mới được chế biến.
Tương tự với thịt kho, chủ quán không đun liên tục cả nồi lớn mà chia ra từng nồi nhỏ, om lửa nhỏ để bán dần giúp thịt không bị nát. Trung bình mỗi ngày, quán bán hết hơn 10 kg thịt kho.
Chủ quán cho biết cửa hàng trong tình trạng quá tải nhưng chưa thuê được đầu bếp. Theo chị Nga, việc tìm người thay thế đứng bếp rất khó do đòi hỏi kỹ năng thuần thục và thời gian đào tạo. Dù khách đông, quán vẫn giữ nguyên tắc không chế biến sẵn số lượng lớn khiến thời gian chờ đợi kéo dài. Tuy nhiên, nhiều khách quen coi đây là điểm cộng bởi chất lượng món ăn ổn định.
Không gian quán đủ xếp 5-7 bàn, thực khách thường phải đứng chờ để sẵn sàng thế chỗ ngay khi người trước rời đi.
Nghề nấu xôi của chị Nga được truyền lại từ mẹ chồng - bà Tâm, người có 20 năm kinh nghiệm bán hàng từ năm 1996. Quán từng là địa chỉ ẩm thực quen thuộc với thế hệ 8X tại khu vực Kim Liên.
Anh Trọng Vũ, ở Long Biên, xếp địa chỉ này vào danh sách "quán quen" dù nhà cách điểm bán gần 10 km. Sau khi đọc thông tin trên mạng, anh tìm đến ăn thử và trở thành khách hàng thường xuyên.
“Hạt xôi khô vừa đủ, không nát, phần sườn và thịt tẩm ướp rất hợp khẩu vị”, anh Vũ nói, cho biết món ăn xứng đáng với kỳ vọng.
Gia đình anh Huy Tùng và chị Ngô Ngọc lần đầu đến quán hồi giữa tháng 4, chờ hơn 30 phút mới có đồ ăn. Họ gọi pate rán, trứng ốp, sườn cay và thịt rán để thưởng thức.
“Thịt rán ngon, khách gọi chủ mới chế biến nên mềm và thơm”, chị Ngọc nói. Trong khi đó, anh Tùng nhận xét món sườn cay hấp dẫn, mùi hương tỏa ra “khó cưỡng”. Vợ chồng anh dự định sẽ quay lại quán vào ngày thường để tránh phải chờ lâu.
Định lượng mỗi suất xôi vừa đủ cho một người lớn. Trong đó, pate và thịt kho là hai món được thực khách ưa chuộng nhất.
Đến sau 21h30, quán vẫn đông khách ra vào. Chủ quán cho biết cảm thấy có lỗi với những người chưa được phục vụ kịp thời và đang lên kế hoạch người phụ việc. Trên Google Review và nền tảng ẩm thực Foody, quán xôi được thực khách chấm 4,9 sao với gần 100 bài đánh giá. Hầu hết các ý kiến dành lời khen cho chất lượng món ăn và sự thân thiện của chủ quán.
Hoài Anh
Ảnh: Hoàng Giang