Quán tào phớ tuổi thơ bán hơn 100 kg mỗi ngày

Anh Tuấn Anh là chủ quán đời thứ hai, tiếp quản từ mẹ mình - người được nhiều thế hệ học sinh thân thiết gọi là "U Chiến". Công thức làm phớ giữ nguyên hương vị từ hàng chục năm trước nên nhiều vị khách lớn tuổi vẫn gắn bó với quán.

Quán cũng được website đánh giá ẩm thực thế giới Restaurant Guru đề xuất cho du khách, lần gần nhất là vào năm 2024.