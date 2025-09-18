Quán tào phớ tuổi thơ bán hơn 100 kg mỗi ngày

Quán tào phớ Yên Hòa có tuổi đời hơn 30 năm, là ký ức tuổi thơ của nhiều người, đặc biệt những lứa học sinh tại trường THPT Yên Hòa. Vị trí hàng tào phớ cũng khiến nhiều người lần đầu đến thích thú vì nằm trong sân nhà thờ tổ của gia đình chủ quán, rợp bóng cây xanh và mang lại cảm giác xưa cũ.
Không gian ăn uống nằm ở gian trong, có sức chứa tới vài chục khách mỗi lượt. Vào giờ cao điểm như tan trường, khách ngồi kín các bàn sân trong.
Anh Tuấn Anh là chủ quán đời thứ hai, tiếp quản từ mẹ mình - người được nhiều thế hệ học sinh thân thiết gọi là "U Chiến". Công thức làm phớ giữ nguyên hương vị từ hàng chục năm trước nên nhiều vị khách lớn tuổi vẫn gắn bó với quán.
Quán cũng được website đánh giá ẩm thực thế giới Restaurant Guru đề xuất cho du khách, lần gần nhất là vào năm 2024.
Mỗi ngày quán bán hết hơn 100 kg tào phớ. Anh Tuấn Anh thường dậy từ 5h để chuẩn bị. Các công đoạn làm gồm xay đỗ, nấu tào phớ, pha nước đường, ủ hoa nhài. Chất lượng tào phớ phụ thuộc phần lớn vào hạt đỗ tương ngon. Ngoài ra, anh tiết lộ bí quyết của nước đường thơm mùi hoa nhài là ủ hoa nhài tươi trong nước đường ấm khoảng nửa tiếng đến một tiếng.
Một điểm khác biệt của quán là tào phớ luôn được giữ nóng và bán hết trong ngày, không để tủ lạnh. Nhờ vậy mỗi miếng phớ đến bàn thực khách luôn mềm mịn, nóng hổi.
"Chọn đỗ, nấu nước đường đều là bí quyết riêng nên quán mới có nhiều khách ''ruột'' đến vậy", anh Tuấn Anh cười nói, cho biết thêm nhiều người tới quán khi còn trẻ và đến giờ còn dắt con tới ăn.
Bà Chiến, chủ quán đời đầu, hiện 74 tuổi, hỗ trợ các con khâu rửa bát và làm một số việc nhẹ nếu đông khách.
Khách quen vẫn hay gọi quán với tên trìu mến "tào phớ U Chiến". Bà nhớ từng bán chịu cho nhiều học sinh khi thiếu tiền hoặc quên. Nhiều người khuyên không nên như vậy, bà vẫn bỏ ngoài tai vì tin "chúng nó đã gọi mình bằng u thì sẽ nhớ trả".
Khoảng 10 năm trước, mỗi bát phớ thập cẩm gồm thạch đen, dừa khô, trân châu có giá 8.000 đồng, bát thường chỉ có thạch là 6.000 đồng. Hiện nay, giá mỗi bát từ 13.000-15.000 đồng, thực đơn không đổi.
Ngoài ra, quán cũng bán một số loại bỏng tuổi thơ với giá từ 10.000 đồng.
Quán đông khách nhưng tốc độ phục vụ nhanh. Bát tào phớ luôn đầy đặn là điều khiến nhiều khách yêu thích ở quán.
Nhóm học sinh lớp 10 TPHP Yên Hòa cho biết đây là "quán tủ", được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Nhóm này thường đến đây ăn khoảng ba, buổi mỗi tuần sau khi tan học.
"Tào phớ rất ngon, giá rẻ nên chắc bọn em cũng sẽ thành khách quen", Khánh Lâm (đeo kính ngồi bên trái) cho biết.
Ngô Anh Thái, vị khách lần đầu đến quán vì không gian lạ, cho biết tào phớ của quán hợp khẩu vị. Theo anh, nước đường ngọt nhẹ, thơm mùi hoa nhài, tào phớ mịn và kiểu truyền thống là điểm cộng.
Hoài Anh
Ảnh: Hoàng Giang