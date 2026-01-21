Quán mì vằn thắn ở phố cổ Hà Nội đóng cửa hai giờ mỗi năm

Bà Lê Mỹ Phương, 56 tuổi, chủ quán mì người gốc Hoa đến từ TP HCM, có gia đình bên nội làm nghề mì truyền thống. Theo lệ cũ, nghề này thường chỉ được truyền cho con cháu của con trưởng, nhưng chồng bà đã được ông nội dạy nghề do các thành viên khác trong nhà đều định cư ở nước ngoài.

Bà Phương cho biết kỹ thuật làm mì Hoa kiểu Sài Gòn và mì vằn thắn Hà Nội có nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên, bà và chồng vẫn dành thời gian nghiên cứu lại công thức, nhằm giúp món ăn phù hợp hơn với khẩu vị của người dân thủ đô.

“Hương vị khác biệt là yếu tố chúng tôi chú trọng khi điều chỉnh món ăn truyền thống của gia đình, để thực khách miền Bắc dễ dàng đón nhận món mì hơn'', bà nói.