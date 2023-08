Quan Kế Huy đóng 'Loki' mùa 2

Quan Kế Huy - nam phụ xuất sắc Oscar 2023, gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai mới trong "Loki 2".

Trailer 'Loki 2' Trailer phim "Loki 2", gồm sáu tập, phát sóng từ 6/10 trên Disney+. Nhân vật của Quan Kế Huy xuất hiện từ giây thứ 0:10. Video: Marvel Studio

Hôm 31/7, nhà phát hành tung trailer đầu tiên, trong đó, Quan Kế Huy đóng Ouroboros (OB), nhân viên lưu trữ làm việc tại Cơ quan quản lý thời gian, Time Variance Authority (TVA). Nhân vật chính Loki (Tom Hiddleston thủ vai) và Mobius (Owen Wilson) tìm đến OB để giải quyết tình trạng xuyên không đột ngột của Loki.

Theo OB, hiện tượng này được gọi là "trượt thời gian". Dù biết rõ về vấn đề của anh trai Thần Sấm, OB nói không có cách nào chữa khỏi. Tình huống này giúp series đi sâu vào đề tài đa vũ trụ, khi Loki liên tục đi qua dòng thời gian khác nhau.

Nhân vật của Quan Kế Huy trong trailer ít được xuất hiện, nhưng theo Screenrant, đoạn trailer cho thấy OB là sự kết hợp giữa hai vai trước đó của diễn viên, gồm thiên tài công nghệ Data từ The Goonies (1985) và Waymond Wang trong Everything Everywhere All at Once (2022).

Loki ra mắt năm 2021, lấy bối cảnh sau Avengers: Endgame. Phim bắt đầu khi Loki bị TVA bắt giữ để điều tra vì vô ý làm xáo trộn dòng thời gian. Loki tìm cách tháo chạy khỏi TVA. Từ đây, những rắc rối xảy đến xung quanh anh. Phim xây dựng thế giới viễn tưởng có khả năng tác động vào dòng thời gian của con người. Series gửi gắm những thông điệp ý nghĩa nhân văn, đặt ra vấn đề về thiện và ác, phê phán việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Khi phát trên Disney+ tháng 6/2021, Loki nhận nhiều phản hồi tích cực từ các nhà phê bình phim lẫn khán giả. IMDb chấm 9,2/10, nhận điểm "tươi" 92% trên Rotten Tomatoes. Mùa một đánh dấu sự ra mắt của Jonathan Majors trong MCU, sau đó tiếp tục đảm nhận vai Kang trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Phần mới của loạt phim nối tiếp câu chuyện bị bỏ ngỏ trong mùa đầu, tiếp tục theo sát Loki khi anh làm việc với TVA để truy tìm các biến thể siêu anh hùng gây ra sự hỗn loạn trong các dòng thời gian của đa vũ trụ.

Quan Kế Huy, 52 tuổi, sinh tại Việt Nam, có cha mẹ là người gốc Hoa. Diễn viên cùng gia đình chuyển tới Mỹ định cư từ nhỏ và bén duyên với điện ảnh tại đây. Năm 12 tuổi, Quan Kế Huy gây chú ý với vai Short Round đóng cùng tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). Trước khi nhận giải Oscar, diễn viên là người gốc Á đầu tiên thắng giải nam phụ mảng điện ảnh tại SAG 2023.

Quan Kế Huy phát biểu nhận giải Quan Kế Huy phát biểu nhận giải Nam phụ xuất sắc ở Oscar 2023. Video: NBC

Quế Chi