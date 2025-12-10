Sức ép quán hủ tiếu bán hơn 600 tô mới đủ tiền nuôi mặt bằng

Mở quán ăn đôi khi dù cố gắng nấu ngon, bạn vẫn phải chiến đấu với áp lực 'tới tháng đóng tiền thuê nhà'.

Tôi thấy nhiều bạn có vẻ nghi ngờ việc lời 5 nghìn đồng cho mỗi tô phở. Bằng trải nghiệm của mình, tôi cho rằng con số này có cơ sở, nếu nói đây là lãi ròng, tức đã khấu trừ chi phí mặt bằng, điện nước, nguyên liệu, nhân công...

Ngày trước tôi thuê mặt bằng mở tiệm hủ tiếu. Một tô hủ tiếu giá 35.000 - 40.000 đồng, lời khoảng 12.000 - 15.000 đồng. Tiền mặt bằng 9 triệu đồng một tháng. Cứ lấy con số đẹp và lý tưởng nhất là lời 15 nghìn một tô, thì đã mất tiền lãi của 600 tô hủ tiếu chỉ riêng cho việc thuê mặt bằng.

Chỉ cần làm phép tính đơn giản phải bán đủ 600 tô (một tháng) mới trả xong phần mặt bằng nghĩa là mỗi ngày phải bán 20 tô chỉ để "nuôi chủ nhà". Mọi lời lãi sau đó mới bắt đầu tính đến tiền điện nước, nguyên liệu, công người làm, chưa kể khấu hao, hư hao, và những ngày trời mưa hay vắng khách là doanh thu rơi tự do.

Bởi vậy, khi nghe ai đó bảo bán phở "lời 5.000 đồng" một tô, ta hiểu ngay đó là lãi ròng, là con số sau khi trừ đủ loại chi phí cố định và chi phí bất định (giá rau, nguyên liệu, thịt... lên xuống từng ngày).

Tôi nghĩ đây là lát cắt rất thật của những người buôn bán nhỏ đang xoay xở từng ngày, trong khi chi phí thuê mặt bằng thì cứ "dậm chân tại chỗ ở mức cao". Những ai từng đi thuê mặt bằng mới hiểu cái áp lực "tới tháng, tiền nhà" ấy lớn đến mức nào.

Đồ, nguyên liệu chuẩn bị sẵn không phải ngày nào cũng bán hết, mà hủy đi thứ gì cũng là tiền túi mình bay mất. Tính đủ tính thiếu, nhiều tháng cuối cùng vẫn lỗ. Tôi nghĩ rằng khá nhiều hàng quán hiện nay mở ra - dẹp tiệm không hẳn sẽ phụ thuộc vào nấu ngon hay dở, mà từ khả năng cầm cự.

Nếu chính người thuê mặt bằng đang phải gánh phần chi phí cố định quá lớn thì tôi khuyên là nên tính toán thật kỹ, thay đổi mô hình kinh doanh, rồi đưa ra quyết định, không nên cố gắng vay mượn chỗ này, chỗ kia để đắp vào bù lỗ.

Người tính chuyện mở quán thời này cần tỉnh táo hơn, cân nhắc mô hình phù hợp hơn, và đừng để mình rơi vào vòng xoáy "làm nhiều chỉ để nuôi mặt bằng", còn ai đang lỗ thì nên mạnh dạn cắt lỗ.

Duy Khang