Quan chức Ukraine tuyên bố sẽ lập vùng đệm trên lãnh thổ Nga

Quan chức Ukraine tuyên bố quân đội nước này sẽ tạo vùng đệm trên lãnh thổ Nga, sau khi Tổng thống Putin muốn lập khu vực tương tự trên đất Ukraine.

"Vùng đệm sẽ được tạo ra, nhưng không phải do ông Putin, mà là do quân đội Ukraine. Và không chỉ quân đội của chúng tôi, tôi chắc chắn các nước khác cũng sẽ tham gia. Vùng đệm này sẽ vươn tới đâu đó tại các thành phố như Moskva, hoặc xa hơn một chút", Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov nói trên truyền hình ngày 20/3.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ lập vùng đệm để ngăn kẻ xấu tấn công đất nước", ông Danilov nói thêm, nhưng không nêu rõ Ukraine sẽ lập vùng đệm như thế nào. Khoảng cách từ biên giới Ukraine tới thủ đô Moskva của Nga là khoảng 500 km.

Nga hiện chưa phản hồi về tuyên bố của ông Danilov.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov tại Kiev tháng 9/2023. Ảnh: AFP

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phát biểu tái đắc cử hôm 17/3 khẳng định Nga sẽ lập vùng đệm an ninh ở Ukraine, trong đó có khu vực Kharkov, để ngăn cản những vụ tấn công quấy nhiễu qua biên giới.

Ông Putin không nêu chi tiết về vùng đệm an ninh, nhưng nói rằng khu vực này cần đủ lớn để khí tài phương Tây cung cấp cho Kiev không thể chạm đến biên giới Nga. Khí tài có tầm bắn xa nhất mà phương Tây chuyển cho Ukraine hiện nay là tên lửa Storm Shadow, có thể tập kích mục tiêu từ hơn 250 km.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 19/3 cho rằng phát biểu của ông Putin cho thấy "chiến sự sẽ chỉ leo thang" và "Nga chưa sẵn sàng theo đuổi các mối quan hệ chính trị xã hội thời hiện đại, trong đó quan tâm tới quyền chủ quyền tuyệt đối của quốc gia khác".

Nga đang đối mặt các cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào lãnh thổ kể từ khi nước này mở chiến dịch ở Ukraine hơn hai năm trước. Tuần trước, một số nhà máy lọc dầu Nga liên tiếp bị máy bay không người lái (UAV) tập kích gây cháy và nhóm dân quân Quân đoàn Tự do Nga (FRL) thân Ukraine hôm 12/3 mở chiến dịch tấn công vào tỉnh biên giới Kursk và Belgorod của Nga.

Ukraine từng tuyên bố chỉ sử dụng vũ khí do nước này sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi tháng 2 nói rằng Ukraine có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga bên ngoài lãnh thổ, kể cả bằng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp.

Huyền Lê (Theo Ukrinform, Reuters)