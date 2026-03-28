Quan chức Mỹ lo cạn tên lửa Tomahawk tại Trung Đông

Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk vào Iran trong một tháng xung đột, dẫn đến lo ngại về cạn kho dự trữ, theo Washington Post.

Tờ Washington Post ngày 27/3 dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết tốc độ tiêu hao tên lửa hành trình Tomahawk đã khiến một số lãnh đạo Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại, cũng như thúc đẩy những cuộc họp nội bộ về cách bảo đảm nguồn cung.

Một quan chức Mỹ mô tả số tên lửa Tomahawk còn lại ở Trung Đông "đã thấp đến mức báo động", trong khi một người khác cảnh báo rằng kho dự trữ Tomahawk của Washington tại mặt trận này "sắp cạn sạch" nếu không có biện pháp can thiệp.

Một số quan chức thêm rằng mức độ phụ thuộc quá lớn vào tên lửa Tomahawk trong xung đột với Iran đã dẫn tới những cuộc thảo luận khẩn cấp về khả năng rút tên lửa từ kho dự trữ tại các khu vực khác, như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như nỗ lực dài hạn nhằm tăng tốc độ xuất xưởng loại vũ khí này.

Mỹ phóng tên lửa vào Iran trong video công bố ngày 3/3. Video: CENTCOM

Quân đội Mỹ luôn giữ bí mật về số lượng Tomahawk mà họ sở hữu. Chuyên gia MacKenzie Eaglen tại Viện Doanh nghiệp Mỹ ước tính Mỹ có thể sở hữu tổng cộng 4.000-4.500 quả trước khi xung đột bùng phát, phân bổ cho nhiều khu vực tác chiến trên thế giới.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng con số này có thể thấp hơn nhiều, ở mức gần 3.000 quả, do Mỹ đã nhiều lần dùng Tomahawk trong chiến dịch tập kích Iran, lực lượng Houthi ở Yemen và Nigeria hồi năm ngoái.

Phiên bản mới nhất của dòng Tomahawk có giá khoảng 3,6 triệu USD mỗi quả và thời gian chế tạo lên tới hai năm, theo các tài liệu của hải quân Mỹ. Lầu Năm Góc cũng chỉ đặt mua từng đơn hàng nhỏ trong vài năm gần đây, trong đó ngân sách quốc phòng năm 2025 chỉ duyệt mua 57 tên lửa Tomahawk.

"850 quả Tomahawk tương đương 1/4 tổng kho dự trữ của Washington, có thể dẫn đến khoảng trống lớn và mất nhiều năm để bù đắp", Mark Cancian, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, nhận xét.

Theo CSIS, hải quân Mỹ đã mua gần 9.000 quả Tomahawk kể từ khi loại tên lửa này được đưa vào biên chế năm 1983. Hàng nghìn tên lửa trong số này là biến thể đời cũ, đã lỗi thời và bị loại biên.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell không trả lời câu hỏi về số lượng tên lửa Tomahawk đã tiêu hao và lượng dự trữ còn lại ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ "có mọi thứ cần thiết để thực thi các nhiệm vụ vào bất cứ thời gian và địa điểm nào mà Tổng thống yêu cầu".

Tên lửa Tomahawk trong cuộc thử nghiệm tháng 11/2002. Ảnh: Raytheon

Tên lửa Tomahawk được mệnh danh là "sứ giả chiến tranh" do thường được Mỹ khai hỏa để phủ đầu đối phương trong nhiều cuộc xung đột. Tên lửa có tầm bắn tối đa 1.600-2.500 km tùy biến thể, mang đầu đạn với nổ mạnh hoặc đạn chùm nặng 450 kg.

Tomahawk có thể phóng từ tàu mặt nước hoặc tàu ngầm, được đánh giá cao nhờ khả năng đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách xa, không đòi hỏi phương tiện mang phóng tiến vào tầm hỏa lực của đối phương.

Nguyễn Tiến (Theo Washington Post, AFP, AP)