Quan chức Hong Kong muốn luật an ninh được dạy tại trường

Kevin Yeung, quan chức phụ trách giáo dục ở Hong Kong, cho rằng cần giảng dạy luật an ninh để đảm bảo mọi người dân đều hiểu.

"Việc này không liên quan đến chính trị", Yeung hôm nay nói trong một chương trình radio ở Hong Kong. "Khi luật an ninh quốc gia được áp dụng ở Hong Kong, nó sẽ trở thành một phần cuộc sống của chúng ta. Nếu học sinh lớn lên ở thành phố và phát triển sự nghiệp ở đại lục thì họ nên hiểu luật an ninh quốc gia".

Quan chức phụ trách giáo dục của Hong Kong Kevin Yeung. Ảnh: SCMP.

Ông Yeung cho biết các kiến thức về luật sẽ được thêm vào chương trình giảng dạy của trường, giống như cách các trường đã dạy luật hiến pháp và luật cơ bản. Các diễn đàn cũng sẽ được tổ chức để tăng cường sự hiểu biết của công chúng về luật pháp.

Dự luật an ninh mới cho Hong Kong được đệ trình vào ngày khai mạc kỳ họp quốc hội thường niên ở Trung Quốc hôm 22/5. Luật này sẽ cấm các hoạt động ly khai và lật đổ, cũng như sự can thiệp của nước ngoài và khủng bố trong thành phố.

Các nghị sĩ ủng hộ dân chủ ở Hong Kong chỉ trích mạnh mẽ luật này, nói rằng nó đi ngược lại mô hình "một quốc gia, hai chế độ", theo đó Bắc Kinh cam kết duy trì các quyền tự do cho thành phố. Các nhà ngoại giao nước ngoài lo ngại dự luật có thể mở rộng sự hiện diện của các cơ quan tình báo và an ninhcủa đại lục tại Hong Kong, "gây nguy hiểm cho quyền và tự do" tại đây. Một số nước như Canada, Anh và Mỹ cũng bày tỏ quan ngại.

Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố sẽ "hợp tác hoàn toàn" với quốc hội Trung Quốc để hoàn thành dự luật. Carrie Lam nói dự luật an ninh sẽ không ảnh hưởng đến quyền, tự do và tính độc lập về tư pháp của đặc khu.

Phương Vũ (Theo SCMP)