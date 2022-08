Quán chay ở Hà Nội và TP HCM cho mùa Vu Lan

Một bữa ăn chay với những món nhẹ nhàng, trong không gian thư giãn sẽ thích hợp với ngày rằm tháng 7.

Món chay không thể thiếu trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Dưới đây là những quán được nhiều người gợi ý cho ngày rằm tháng 7 tại Hà Nội và TP HCM.

Ưu Đàm Chay

Ưu đàm là tên một loài hoa mang điềm lành từ trời, nơi nào có "ưu đàm" nơi đó hưởng phúc lành. Đây cũng là mong muốn của nhà hàng, đem đến những trải nghiệm tốt cho thực khách. Không gian nhẹ nhàng, thanh tịnh với những món ăn tốt cho sức khỏe, phù hợp với các gia đình hoặc các nhóm bạn. Thực đơn phong phú, được chế biến cầu kỳ, trình đẹp mắt là điểm nổi bật nhất tại đây. Giá cao hơn mặt bằng các quán chay khác, từ khoảng 400.000 đồng trở lên một người.

Địa chỉ: 55 Nguyễn Du, Hà Nội

Vegito

Không gian thanh lịch bên trong nhà hàng. Ảnh: Nhà hàng

Vegito không còn xa lạ với thực khách thủ đô. Không gian được trang trí nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu. Nhà hàng gây ấn tượng bởi những món đa dạng, nhiều màu sắc. Thực đơn buffet thay đổi theo ngày, nguyên liệu được lựa chọn kỹ từ các món khai vị, món chính, tráng miệng và đồ uống. Điểm trừ ở đây là chỗ để xe còn hạn chế.

Địa chỉ: 4 Đình Ngang và 45 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội

Cồ đàm

Tọa lạc trên phố Trần Hưng Đạo, tách biệt với sự ồn áo, náo nhiệt là không gian, kết hợp của văn hóa Chăm và sự yên bình của Phật giáo. Nhà hàng như một công trình nghệ thuật. Các món ăn phong phú, đơn giản nhưng chất lượng. Nơi đây chọn những nguyên liệu kỹ càng để tăng giá trị món ăn nên giá cũng khá cao. Đồ ăn được bày trên đĩa khá ít, chưa tạo được cảm giác no bụng. Mỗi người gần 1 triệu đồng.

Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Wai Thái

Wai trong tiếng Thái có ý nghĩa là sự trân trọng từ hình ảnh chắp tay của người dân Thái Lan. Hình ảnh này như một ngọn lửa thể hiện lòng nhiệt huyết cũng như sự nhiệt tình, tận tâm vào món ăn của nhà hàng. Đây là nơi có đồ chay mang hương vị Thái. Không gian hai tầng nhưng hơi nhỏ, trang trí theo phong cách Thái. Nhà hàng phục vụ buffet vào thứ ba và gọi món. Thực đơn buffet thay đổi hàng tuần. Vì không gian hơi nhỏ nên thực khách nên đặt bàn trước.

Địa chỉ: 14 ngõ 36 Đào Tấn, Hà Nội

Sadhu

Sadhu (sa-du) như một lời khích lệ, tán dương từ Đức Phật, là lời chia sẻ may mắn và bình an tới cho tâm hồn. Nhà hàng mang tới những món ăn chay trong không gian thư thái cho thực khách, tiêu biểu có các món như tàu hũ táo xanh, súp hạt diêm mạch, cơm cháy sốt mắm me, lẩu nấm... Ở Sadhu, các món ăn được phục vụ theo dạng buffet tại bàn, trình bày đẹp mắt, không bày sẵn để đảm bảo hương vị tươi mới khi phục vụ thực khách.

Địa chỉ: 87 Lý Thường Kiệt và Udic Complex N04 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Mãn Tự Vegan

Quán mang đến cho thực khách hơn 30 món ăn chay các loại gồm có súp, canh, cơm, bánh xèo, bánh kẹo... giống như buổi buffet chay. Không gian khá rộng, hoạt động trên mô hình người có điều kiện trả cho những người không có điều kiện, ai không có điều kiện có thể đóng góp tùy tâm theo khả năng. Hiện mỗi ngày nơi đây phục vụ hơn 1.000 khách các giờ trưa từ 11h đến 14h và chiều từ 17h đến 21h.

Địa chỉ: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM

Chay Sen

Thực đơn món chay tại đây phong phú, đa dạng, cách trình bày đẹp mắt như cơm lá sen, nấm bào ngư chiên nước mắm, cháo củ cải, canh chua, chân nấm kho tộ, canh nấm tuyết, canh bông thiên lý... nêm nếm với khẩu vị vừa miệng. Nhà hàng có không gian rộng rãi, thoáng đãng, gần trung tâm, thuận tiện đi lại, nhưng điểm trừ là phục vụ món khá chậm.

Địa chỉ: 93-95 Phó Đức Chính, quận 1, TP HCM

Metta Vegetarian

Không gian quán chay Metta Vegetarian. Ảnh: Nhà hàng

Nhà hàng ghi điểm nhờ không gian thiết kế là hình ảnh phố cổ Hội An với từng mảng tường vàng toát lên màu thời gian, đèn lồng đủ sắc, tạo nên sự bình yên và dễ chịu. Nơi đây chuyên phục vụ ẩm thực thuần chay, đậm hương vị Việt truyền thống pha lẫn hương vị Thái và cay nồng của Ấn... Thực đơn đồ uống đa dạng như các loại loại trà truyền thống, trà trái cây Anh, sữa chua, nước ép, sinh tố...

Địa chỉ: 25C Tú Xương, quận 3, TP HCM

Buddha

Nhà hàng được sáng lập bởi ca sĩ Phi Nhung, phục vụ đa dạng món chay như cơm chiên nấm chà bông, tàu hũ ky cuộn nấm, lẩu chao, sake chiên mè, hủ tíu xào khô, chè bưởi, xôi xoài... Nơi đây gây ấn tượng với không gian ấm cúng và yên tĩnh, trang trí nhiều lồng đèn theo kiểu Hội An, trên tường là những bức tranh tượng Phật và câu chữ thư pháp ý nghĩa. Bạn sẽ có thêm cảm giác thư giãn nhẹ nhàng với nhạc thiền du dương. Điểm trừ là quán thường rất đông vào những ngày rằm và mùng 1, thậm chí còn phải chen nhau để lấy đồ ăn.

Địa chỉ: 31 Đặng Tất, quận 1, TP HCM

Phương Anh - Hà Lâm