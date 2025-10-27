Cà phê 55 K khách tự bưng bê lại không có nước lọc

Nếu không phải đi chung với bạn bè, tôi luôn ngồi quán bán ly cà phê 25 nghìn, trà đá nước lọc miễn phí, uống thoải mái.

Tôi hiểu được điều khó chịu của tác giả bài viết 'Quán cà phê ly 55 K bắt khách tự đi lấy dù có 4 nhân viên'.

Nhân đây, tôi cũng thắc mắc rằng giá cả một ly nước, cà phê tại các thành phố lớn có bị "ngáo giá" hay không, khi menu chỉ toàn giá từ 50 nghìn trở lên.

Nhiều lần tôi đã vào những quán như vậy một cách bất đắc dĩ vì đi chung với bạn.

Những quán này, giá tiền các loại đồ uống khá mắc. Đã vậy khách còn phải tự bưng bê, một số quán có trang bị bình nước lọc và dĩ nhiên ai muốn uống thì xin mời tự rót.

Nhưng điều đáng nói hơn, cũng có quán không có cả nước lọc cho khách. Khách muốn uống, xin mời "order thêm chai nước suối" với giá 15-20 nghìn đồng.

Uống cà phê và các loại nước pha chế khác có vị ngọt, dĩ nhiên cần nước lọc, trà đá để bớt gắt vị.

Vốn dĩ hình thức "self-service" tự phục vụ vốn không phải là điều đáng chê trách nhưng tôi thấy nhiều quán ở ta nửa nạc nửa mỡ. Phần "nạc" của quán còn phần "mỡ" dành cho khách. Nếu tự phục vụ, có nghĩa là quán không tốn nhiều chi phí cho nhân viên, vậy sao nước vẫn mắc?

Với tôi, sự ưu tiên luôn dành cho những quán cà phê giá chỉ 20-25 nghìn đồng, cà phê sữa 30 nghìn một ly.

Gần nhà tôi không thiếu những quán như vậy. Tất nhiên là cà phê rang xay, pha máy chứ không phải cà phê hóa chất. Đã vậy còn có người phục vụ niềm nở, có trà đá miễn phí, mang nước đến bàn và sẵn sàng châm thêm trà đá, nước lọc cho khách.

Khánh Hưng