Quán bar có nhân viên cầm xẻng dọa đánh khách bị phạt 50 triệu đồng

Quán bar ở biển Trần Phú, Nha Trang, có nhân viên cầm xẻng dọa đánh khách, bị phạt 50 triệu đồng do lỗi liên quan giấy phép kinh doanh, an toàn thực phẩm.

Trong quyết định được UBND phường Nha Trang đưa ra ngày 9/1, quán bar bị phạt về lỗi không đăng ký thay đổi giấy phép và kinh doanh dịch vụ ăn không có đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là hình phạt bổ sung sau khi cơ sở bị đình chỉ hoạt động từ hôm 6/1.

Khánh Hòa xác minh vụ dọa đánh du khách nước ngoài Nhóm người dùng xẻng và ghế dọa đánh hai du khách ở bãi biển. Video: Người dân cung cấp

Quán bar nói trên là nơi nhân viên cầm xẻng, ghế doạ đánh một số khách du lịch nước ngoài sau khi xảy ra mâu thuẫn. Đại diện cơ sở sau đó đã gửi lời xin lỗi đến khách, đồng thời kiểm điểm, kỷ luật những người liên quan.

Nha Trang là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế với vịnh biển đẹp, bãi cát trắng, nước trong xanh và khí hậu ôn hòa. Năm 2025, địa phương đón khoảng 14,8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó 4,6 triệu khách quốc tế, tổng thu du lịch ước hơn 60.300 tỷ đồng.

