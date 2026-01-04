Xác minh nhóm người cầm xẻng dọa đánh khách nước ngoài ở Nha Trang

Khánh HòaHai du khách người nước ngoài đứng ở bãi biển bị nhóm người dùng xẻng, ghế dọa đánh gây xấu hình ảnh du lịch địa phương.

Chiều 4/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang yêu cầu công an xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi cảnh du khách nước ngoài bị một nhóm người dọa đánh tại khu vực công viên bãi biển.

Khánh Hòa xác minh vụ dọa đánh du khách nước ngoài Nhóm người dùng xẻng và ghế dọa đánh hai du khách ở bãi biển. Video: Người dân cung cấp

Đoạn clip dài hơn một phút cho thấy mâu thuẫn giữa nhóm người và một số khách nước ngoài. Khi hai du khách đứng trên lối đi bộ trong công viên vào buổi tối thì xảy ra lời qua tiếng lại với nhóm người mặc áo xanh, được cho là đồng phục của một cơ sở kinh doanh du lịch.

Sau đó, một người trong nhóm cầm xẻng chạy tới đe dọa, người khác dùng ghế nhựa dọa đánh, khiến một du khách bỏ chạy. Thời điểm này, khu vực đông người qua lại. Một số khách chứng kiến tỏ ra hoảng sợ trước diễn biến sự việc.

Nha Trang là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế với vịnh biển đẹp, bãi cát trắng, nước trong xanh và khí hậu ôn hòa. Năm 2025, địa phương đón khoảng 14,8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó 4,6 triệu khách quốc tế, tổng thu du lịch ước hơn 60.300 tỷ đồng.

