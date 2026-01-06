Quán bar có nhân viên dùng xẻng dọa khách nước ngoài bị đình chỉ hoạt động

Khánh HòaQuán bar ở biển Nha Trang xảy ra vụ nhân viên dọa đánh khách nước ngoài bị đình chỉ hoạt động do chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ngày 6/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết sau vụ nhân viên dọa đánh khách, chính quyền kiểm tra và phát hiện quán bar trên đường Trần Phú chưa có giấy phép kinh doanh ăn uống, buộc phải ngừng hoạt động. Cơ quan chức năng đang xác minh hành vi đe dọa của nhân viên quán.

Khánh Hòa xác minh vụ dọa đánh du khách nước ngoài Nhóm người dùng xẻng và ghế dọa đánh hai du khách ở bãi biển. Video: Người dân cung cấp

Trước đó, vào tối 31/12/2025, các nhân viên quán bar mâu thuẫn với nhóm khách. Một nhân viên cầm xẻng chạy tới đe dọa, người khác dùng ghế nhựa dọa đánh, khiến một khách bỏ chạy. Thời điểm này, khu vực đông người qua lại. Một số khách chứng kiến sự việc rất hoảng sợ.

Đại diện quán bar cho biết đã gửi lời xin lỗi đến các du khách, đồng thời kiểm điểm, kỷ luật những người liên quan.

Nha Trang là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế với vịnh biển đẹp, bãi cát trắng, nước trong xanh và khí hậu ôn hòa. Năm 2025, địa phương đón khoảng 14,8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó 4,6 triệu khách quốc tế, tổng thu du lịch ước hơn 60.300 tỷ đồng.

