Quán bánh xèo hơn 30 năm không đóng cửa ở Đà Nẵng

Quán bánh xèo Bà Ngọc tại phường Hải Châu tấp nập khách từ 19h. Mở cửa từ năm 1977, cơ sở này hiện do cháu trai bà Ngọc tiếp quản. Trong 30 năm qua, quán chưa nghỉ ngày nào, kể cả lễ Tết. Vào cao điểm du lịch hè hoặc các kỳ nghỉ, nơi đây thường rơi vào tình trạng quá tải.
Anh Lê Quốc Hoàng, chủ quán đời thứ ba, cho biết chất lượng món ăn vẫn được duy trì như thời bà nội anh còn làm chủ. 30 năm trước, quán nằm ở địa điểm có sức chứa lớn hơn, sau đó mới chuyển về mặt bằng hiện tại.
"Quán từng gắn liền với nhiều khách hàng thế hệ 6X, 7X, khi chuyển về đây chúng tôi bị mất lượng khách lớn. Vài năm nay, khách mới đông trở lại", anh Hoàng nói. Ngoài người địa phương, cơ sở này cũng thu hút nhiều khách du lịch.
Thực đơn của quán gồm bánh xèo, thịt nướng, nem lụi và bò lá lốt, giá từ 35.000 đồng đến 200.000 đồng tùy loại. Trong đó, bánh xèo có giá 60.000 đồng cho đĩa nhỏ (4 cái) và 90.000 đồng đĩa lớn (6 cái), đắt nhất là thịt nướng đĩa lớn.
Để bánh đạt độ giòn, ngoài tỷ lệ pha bột gạo, chủ quán cho biết bí quyết nằm ở việc sử dụng một lớp "bánh da". Bột được đổ vào chảo tạo thành lớp vỏ mỏng rồi lấy ra ngay. Khi khách gọi món, lớp vỏ này mới được cho lại vào chảo và chiên lần thứ hai với dầu. Cách chế biến này giúp vỏ bánh giòn lâu hơn.
Món ăn tại đây có điểm khác biệt khi được tráng một lớp trứng bên ngoài viền, nhân chỉ gồm tôm và giá. Theo anh Hoàng, cách chế biến bánh xèo kèm viền trứng là đặc trưng của các cơ sở lâu năm tại Đà Nẵng.
Với các món nướng như bò lá lốt hay nem lụi, quán sử dụng thịt vai heo để giữ độ mềm, tránh bị khô cứng.
Dù cơ sở có phòng điều hòa, anh Hoàng khuyên khách nên dùng bữa ở không gian bên ngoài. Theo chủ quán, các món nướng khi gặp không khí lạnh dễ bị khô, ảnh hưởng đến hương vị ban đầu.
Món bún thịt nướng được nhiều khách lựa chọn nhờ thịt mềm và tẩm ướp vừa miệng.
Các nguyên liệu ở quán được thực khách đánh giá sạch sẽ, khu bếp mở nên có thể dễ dàng quan sát quá trình làm.
Khách đến ăn thường chờ khoảng 15-30 phút.
Đỗ Việt Hương, du khách Hà Nội, cùng gia đình 10 người lần đầu đến quán sau khi xem các đánh giá tích cực trên mạng. Cô cho biết bất ngờ với lớp viền trứng chưa từng thấy ở nơi khác, vỏ bánh có độ giòn vừa phải.
"Mọi người thường quen nước chấm chua ngọt nhưng tương đậu phộng tại đây khá hợp khẩu vị", nữ du khách nói.
Đặng Đức, một thực khách địa phương, cho biết đã ăn tại quán từ năm lớp 5. Có tuần, anh đến đây ba lần và dùng bánh xèo thay cơm.
"Món nem nướng và bò lá lốt rất ngon. Gia đình tôi cũng có thể tự pha nước chấm nhưng không thể đậm đà như tại đây", anh Đức nói.
Trên Google Review quán được chấm 3,8 sao, với hàng trăm nhận xét và đánh giá trái chiều. Nhiều người đánh giá cao chất lượng món ăn, đặc biệt là bánh xèo ít dầu mỡ, lớp vỏ giòn và món bún thịt nướng đậm đà. Tuy nhiên, khẩu vị nước tương đậu phộng lại gây tranh luận khi một số khách cho rằng vị nhạt và nhiều mì chính, trong khi số khác lại thấy vừa miệng. Các món nem lụi và bò lá lốt đôi khi bị phản ánh thịt bở.
Về dịch vụ, quán bị phàn nàn vì thời gian chờ đợi lâu, lên tới 30-60 phút vào giờ cao điểm hoặc các dịp lễ Tết. Nhân viên thiếu sót trong khâu gọi món hoặc có thái độ chưa phù hợp với khách hàng là những điểm hạn chế, cần cải thiện.
Trước những phản hồi này, chủ quán thường xuyên phản hồi sau các bài đánh giá, đưa ra lời xin lỗi đến khách hàng và cam kết điều chỉnh nhân sự để đảm bảo trải nghiệm tốt hơn.
Tú Nguyễn
Ảnh: Giang Huy