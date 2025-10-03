Quá tải ôtô, xe máy 'đi bệnh viện' vì ngập nước

Hàng loạt xe nằm chờ tới lượt sửa chữa tại các garage, nhẹ chỉ cần vệ sinh, nặng phải tháo toàn bộ nội thất, hạ máy thay thế.

Cơn mưa lớn kéo dài ngày 30/9 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội tê liệt, nhiều điểm ngập sâu, nhiều tuyến phố thành sông, hàng loạt phương tiện bị ngập trong nước. Đặc biệt, những ôtô "cố" vượt qua điểm ngập sâu dẫn đến bị chết máy giữa chừng khiến nguy cơ hỏng hóc tăng cao. Nhiều ôtô bị chết máy phải nằm lại giữa đường, bất lực chờ xe cứu hộ đến đưa về garage để kiểm tra và sửa chữa.

Đến chiều 2/10, trên đường phố Hà Nội vẫn còn những chiếc xe chết máy nằm giữa đường, cản trở giao thông nhưng chủ xe cũng bất lực, vì dịch vụ xe cứu hộ quá tải. "8-10 triệu cũng không có ai nhận chở", một chủ xe chết máy chia sẻ.

Hai ngày qua, các xưởng chính hãng hay tư nhân gần những khu vực ngập sâu đều ken đặc xe chờ sửa. Tại Hyundai Phạm Văn Đồng, lượng xe bị ngập nước nằm chờ tiếp nhận dịch vụ ước tính trên chục xe. Trong khi đó tại Honda Mỹ Đình, con số lên tới khoảng 30 xe, quá tải cầu nâng, và xe cứu hộ vẫn tiếp tục dồn "bệnh nhân" tới. Đa số xe vào xưởng đều chung tình trạng chết máy do đi qua đường ngập, hoặc đỗ xe ở nơi bị ngập.

Một garage gần cầu vượt Cổ Linh, Long Biên còn phải từ chối nhận khách trong ngày, hẹn chờ 1-2 ngày. Với xe đã vào xưởng, nếu mới ngập nhưng chưa nổ máy, chỉ cần vệ sinh làm khô, thay dầu, lọc gió là có thể khởi động lại, chi phí vào khoảng từ 2 triệu đồng trở lên, thời gian sửa chữa khoảng một ngày. Với những lỗi nặng hơn, thời gian phải nhiều ngày.

Với nước vào nội thất, thợ kỹ thuật đều phải tháo toàn bộ ghế, các chi tiết trong cabin ra để vệ sinh, chi phí nhân công cho việc này đã vào khoảng 2,5-3,5 triệu đồng tùy loại xe nhỏ hay xe to ở đại lý chính hãng, với xưởng bên ngoài rẻ hơn, mức 2 triệu đồng.

Với khoang máy, việc kiểm tra tình trạng chết máy, các loại dung dịch, lọc gió động cơ, chi phí sửa chữa nhẹ nhàng vào khoảng 5-7 triệu với xe nhỏ, hoặc 7-10 triệu với xe to. Trường hợp ngập nặng, nước vào động cơ, vỡ piston, gãy tay biên thì chi phí sửa chữa rất tốn kém, phải hạ máy, giá vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng tuỳ tình trạng, dòng xe.

Xử lý ôtô ngập nước tốn tiền triệu Xe bị ngập, nước vào động cơ và nội thất. Video: Lương Dũng

Ngoài việc kiểm tra động cơ, hệ thống phanh và giảm xóc khi được ngâm nước trong thời gian dài cũng cần được tháo ra vệ sinh, tránh trường hợp làm giảm hiệu quả phanh và gây ra tiếng kêu bất thường.

Không chỉ ôtô, xe máy cũng trong tình trạng nằm dài chờ sửa chữa. 21 giờ ngày 2/10, một cửa hàng xe sửa chữa xe máy ở Cầu Giấy vẫn tấp nập xe chờ sửa. Sau một ngày dừng mưa, một số chủ xe mới có thể đưa xe đi, vì trong ngày vẫn còn nhiều đoạn ngập. Theo ghi nhận, cửa hàng chỉ có 2 thợ sửa nhưng có tới 20 xe đang chờ.

Hơn chục xe máy chờ kiểm tra để sửa chữa sau ngập nước. Ảnh: Minh Quân

Với xe máy bị ngập hay nước vào ống xả, cổ hút, thợ sẽ xử lý tạm bằng cách thay bugi và lọc gió, kích đề nổ để đẩy nước ra ngoài, sau đó thay dầu mới. Chủ xe sẽ đi tạm trước khi mang xe quay trở lại để kiểm tra tình trạng còn lại của xe. Chi phí sửa chữa cho xe máy từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng, tuỳ lỗi.

Lương Dũng - Minh Quân