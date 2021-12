Quả ổi nhiều vitamin C gấp 4 lần quả cam

Trong 100 g ổi chứa 228 mg vitamin C, nhiều gấp 4 lần cam, thích hợp ăn để nâng cao sức khỏe và phòng dịch.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết cam vẫn luôn được biết đến là nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào. Trong 100 g cam chứa 50 mg vitamin C. Tuy nhiên, lượng vitamin C trong ổi nhiều hơn cam hơn 4 lần, 100 g quả ổi chứa 228 mg vitamin C.

Vitamin C còn được gọi là acid ascorbic - vi chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch tốt nhất và cũng tham gia nhiều chức năng bình thường của cơ thể. Vitamin C hỗ trợ đề kháng, chống nhiễm trùng như cảm cúm, mau lành vết thương. Vitamin C cũng được biết là một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương từ gốc tự do. Tổn thương tế bào của gốc tự do gây ra các bệnh tim mạch, ung thư và bệnh mạn tính khác.

Ngoài quả, lá ổi cũng được coi là "thần dược" chữa bệnh. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ, cho biết trong lá ổi non hay những ngọn búp non của lá ổi chứa khoảng 3% nhựa và 7-10% tanin, các chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid, các chất kháng khuẩn, chống viêm... Do tính chất chống viêm, lá ổi thường được sử dụng như một thành phần trong kem đánh răng, làm mát miệng, giảm đau răng, chữa bệnh về nướu, miệng lở loét và điều trị viêm họng. Có thể súc miệng bằng trà lá ổi hoặc lá ổi làm thành bột nhão tự nhiên ở nhà để đánh răng.

Con người sử dụng lá ổi chế biến thành sản phẩm trà, xuất khẩu sang châu Âu và Bắc Mỹ. Để chuẩn bị một tách trà lá ổi, ngâm một nắm lá ổi trong nước nóng khoảng 15 phút, lọc nước, loại bỏ các lá. Đun sôi nước này cùng với trà để uống, hoặc hãm bằng nước nóng với lá trà xanh lấy nước uống trong ngày sẽ tốt cho sức khỏe.

Trong các loại quả giàu vitamin C, ổi nhiều vitamin C hơn cả. Ảnh: Healthline

Bác sĩ Hưng khuyên, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên tăng sức đề kháng cho cơ thể bằng những loại thực phẩm tự nhiên giàu vitamin C. Ngoài ổi, một loại quả khác giàu vitamin C là kiwi. Một quả kiwi tương đương một quả trứng nhưng chứa đến 85 mg vitamin C. Nên dùng kiwi tươi làm bữa tráng miệng mỗi sáng là thời điểm tốt nhất để bảo tồn tuyệt đối lượng vitamin C. Hai trái kiwi cỡ trung bình có thể cung cấp khoảng 230% lượng vitamin C khuyến nghị một ngày, gần gấp đôi so với cam. Có thể thêm kiwi vào món salad, cắt vài lát ăn cùng với sữa chua hoặc dùng kiwi cùng dâu để làm bánh.

Theo bác sĩ, thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng sức đề kháng, thích hợp sử dụng trong dịch Covid-19 để nâng cao sức khỏe. Khuyến nghị về nhu cầu vitamin C theo ngày như sau: Trẻ 6-11 tháng cần 25-30 mg; trẻ 1-6 tuổi 30 mg, trẻ 7-9 tuổi 35 mg; tuổi vị thành niên 10-18 là 65 mg; người trưởng thành 70 mg; phụ nữ có thai là 80 mg; bà mẹ cho con bú là 95 mg.

Trường hợp nếu cơ thể tiêu hóa và hấp thu kém thì có thể bổ sung thực phẩm chứa vitamin C, các dạng như viên nén uống, viên nén nhai, thuốc dạng lỏng, dạng thuốc tiêm... Tuy nhiên, bổ sung như thế nào, hàm lượng bao nhiêu cần theo chỉ định của bác sĩ.

Thúy Quỳnh