Quá khứ bị bạo hành của sao 'Ở nhà một mình'

Sao "Home Alone" Macaulay Culkin nói từng bị bố - kiêm công việc người quản lý - ngược đãi, ăn chặn thù lao.

Trên Instagram ngày 5/6, Macaulay Culkin ví von bản thân từng có "mối quan hệ phức tạp với Ngày của Cha" vì tuổi thơ không êm đềm. Anh viết: "Nhưng từ lúc làm bố, tôi quyết định làm vài chuyện vô ích. Ngoài việc cố ngủ thêm một hoặc hai tiếng, tôi cố gắng biến lễ dành cho mình thành ngày vui của các con. Sau tất cả, tụi nhỏ là những người đã biến tôi thành một ông bố (không có ý xúc phạm vợ tôi, Brenda Song). Tôi thường cố gắng tổ chức nhiều trò vui cho mấy nhóc vào dịp đặc biệt này".

Hiện anh thay đổi suy nghĩ sau khi thành bố của hai nhóc tỳ Dakota Song Culkin - ba tuổi - và Carson - một tuổi. Đối với Macaulay, ngày này là dịp tài tử tri ân những người giúp anh cảm nhận được niềm vui làm bố. Lễ năm nay rơi vào Chủ nhật 16/6. Anh cũng cảm ơn hãng phim LucasFilm đã gửi cho anh và hai bé một hộp quà gồm nhiều đồ chơi và bánh kẹo.

Gia đình Macaulay Culkin tại sự kiện gắn sao trên đại lộ Danh vọng của tài tử năm 2023. Ảnh: AFP

Macaulay Culkin lớn lên trong một gia đình nghèo có tám người con. Cả nhà từng sống trong căn hộ một phòng ngủ ở Mahattan trước khi Macaulay gây tiếng vang với loạt phim Home Alone. Bố anh - ông Kit Culkin, một diễn viên kịch - đã từ bỏ công việc để trở thành quản lý của Macaulay sau khi con trai vụt sáng tại Hollywood.

Theo Daily Mail, ngày còn nhỏ, Kit Culkin thường bắt tài tử ngủ trên ghế sofa, buộc anh thức cả đêm để học lời thoại, không quan tâm sức khỏe của anh. Đôi khi Macaulay muốn nghỉ ngơi vì lịch trình làm việc quá dày đặc nhưng ông không cho phép. Trong cuộc phỏng vấn với nghệ sĩ Marc Maron vào năm 2018, Macaulay nói bố vốn có hành vi bạo lực từ trước khi anh nổi tiếng. Sau khi trở thành người quản lý, ông hay đánh con, buông nhiều lời đe dọa nếu con không thể hiện tốt trước ống kính. "Tôi có thể cho mọi người xem những vết sẹo bố để lại trên người mình", anh nói tại trường quay.

Macaulay (ngồi, bên phải) cùng bố mẹ và em trai năm 1990. Ảnh: Rex.

Theo New York Times, Kit là người quản lý tất cả công việc của con trai, gồm lịch trình, các hợp đồng và thu nhập. Ông được nhiều người trong ngành biết đến là người khó làm việc chung. Kit được cho đã yêu cầu hoãn hai dự án của Macaulay là The Good Son và The Nutcracker mà không rõ lý do. Ông còn giữ bí mật thù lao với diễn viên, không cho con đọc báo để tránh biết tin về bố cũng như số tiền chính xác anh kiếm được. Tài tử chỉ biết bản thân có 50 triệu USD lúc bố mẹ tranh chấp quyền nuôi con, sau khi cả hai ly hôn năm 1995.

Một năm sau khi bố mẹ ly dị, ở tuổi 16, Macaulay quyết định xóa tên Kit Culkin khỏi quỹ ủy thác. Anh loại cả tên mẹ, thuê người giám sát tài chính. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai bố con luôn căng thẳng. Năm 2016, Kit Culkin nói với Daily Mail ông không có con trai như Macaulay. Sao Home Alone từng gửi lời cảm ơn đến bố vào trên tờ New York Times vào năm 2006, nói nhờ ông mà anh biết làm thế nào để trở thành người bố tốt, miễn không hành xử giống ông.

Diễn viên Macaulay Culkin. Ảnh: AP

Macaulay Culkin sinh năm 1980 là diễn viên Mỹ, bắt đầu đóng phim từ khi bốn tuổi. Anh nổi tiếng với vai cậu bé Kevin trong loạt phim Home Alone. Thời thiếu niên, anh được các nhà làm phim săn đón, góp mặt trong nhiều tác phẩm như My Girl (1991), The Good Son (1993), Richie Rick (1994), The Pagemaster (1994), Getting Even with Dad (1994). Macaulay từng có tuổi trẻ nghiện ngập, mất phương hướng trước khi gặp vợ hiện tại - diễn viên Brenda Song. Cả hai hẹn hò năm 2017 và đính hôn sau bốn năm, hiện có hai con trai. Tháng 12/2023, Macaulay được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Trích đoạn phim "Home Alone" (1990) của Macaulay Culkin Trích đoạn "Home Alone" (1990) của Macaulay Culkin. Video: YouTube Moviecliips

Phương Thảo (theo Daily Mail)