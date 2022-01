Sao 'Home Alone' đính hôn

MỹMacaulay Culkin - sao "Home Alone" - cầu hôn nữ diễn viên Brenda Song sau gần một năm có con chung.

Ngày 27/1, nguồn tin thân cận của cặp sao xác nhận thông tin với E! News. Trước đó, Brenda Song để lộ nhẫn đính hôn kim cương khi đi dạo quanh khu Beverly Hills.

Brenda Song lộ nhẫn đính hôn khi đi dạo phố ở Beverly Hills hôm 25/1. Ảnh: Backgrid

Culkin và Song quen trên một phim trường ở Thái Lan vài năm trước. Cặp sao hẹn hò hồi giữa năm 2017 và chuyển đến sống chung. Culkin nhiều lần thổ lộ muốn lập gia đình, có con với Song. "Tôi muốn một con gái, một con chó, một con mèo. Chúng tôi yêu thích cuộc sống gia đình", diễn viên nói trên chương trình Joe Rogan Experience năm 2018.

Tháng 4/2021, cặp sao đón con trai Dakota Song Culkin sau bốn năm hẹn hò. Culkin đặt tên con theo tên chị gái quá cố của anh qua đời năm 2008. Ba người sống tại Los Angles và kín tiếng về chuyện gia đình. "Hiếm khi chúng tôi ra khỏi nhà hoặc rời con trai", Song viết trên trang cá nhân hồi tháng 11/2021.

Macaulay Culkin (trái) và Brenda Song hẹn hò từ năm 2007. Ảnh: Macaulay Culkin Instagram.

Macaulay Culkin, sinh năm 1980, được khán giả yêu thích từ nhỏ sau thành công của loạt phim Home Alone. Anh vào vai cậu bé lém lỉnh, đáng yêu Kevin McCallister. Khi trưởng thành, Macaulay Culkin thay đổi hoàn toàn với vẻ ngoài bụi bặm, cuộc sống tai tiếng, nghiện ngập và không có dự án điện ảnh nào nổi bật. Năm 2013, anh thành lập ban nhạc rock Pizza Underground với vai trò ca sĩ.

Brenda Song, sinh năm 1988, là diễn viên người Mỹ gốc Thái. Cô nổi tiếng sau một số dự án phim của kênh Disney như The Ultimate Christmas Present, vai London trong The Suite Life of Zack & Cody...Năm 2011, Song từng đính ước với Trace Cyrus, anh trai Miley Cyrus. Tuy nhiên, hai người hủy hôn hai năm sau đó.

Phương Mai (theo E! News)