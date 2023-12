Cuộc sống tuổi 43 của sao 'Ở nhà một mình'

Macaulay Culkin - đóng chính "Home Alone" - hạnh phúc bên vợ sắp cưới và hai con trai, được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood ở tuổi 43.

Culkin cùng vị phu thê Brenda Song, con trai Dakota, hai tuổi, và Darson, một tuổi, có mặt trong buổi lễ gắn sao của diễn viên hôm 1/12. Lần đầu xuất hiện chung trước công chúng, gia đình bốn người thể hiện tình cảm, Culkin hôn đầu con, trìu mến nhìn bạn gái.

Macaulay Culkin bên vợ và con trai đầu tại buổi gắn sao. Ảnh: AFP

Trên TikTok, một video cặp sao ôm hôn nhau và bế con gây sốt, đạt 4 triệu lượt xem. Nhiều người mừng vì thành tựu của diễn viên. Khán giả bình luận: "Anh ấy đã đi quãng đường dài. Thật hạnh phúc vì biết Culkin hiện có cuộc sống tuyệt vời", "Chúc anh và gia đình những điều tốt đẹp nhất", "Tôi rất vui khi thấy Culkin khỏe mạnh".

Macaulay Culkin được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Khoảnh khắc Culkin nhận sao trên Đại lộ Danh vọng cùng gia đình. Video: Eonline

Trong bài phát biểu nhận giải, nam diễn viên khóc và nói: "Tôi muốn cảm ơn Brenda, em là tất cả với anh, người tốt nhất anh từng biết. Có lẽ, em hạnh phúc hơn cả anh trong hôm nay. Em đã cho anh mục đích sống, cho anh một gia đình. Sau khi hai con chào đời, em là một trong ba người anh yêu thương nhất". Ở hàng ghế khán giả, Brenda lau nước mắt khi bạn trai nói về mình.

Culkin và diễn viên gốc Thái Brenda Song hẹn hò từ năm 2017, quen nhau khi ghi hình Changeland. Cặp sao thường xuyên bị bắt gặp đi chơi, tận hưởng các ngày lễ cùng nhau. Brenda chia sẻ cách cả hai nuôi dạy con trên The Cut, cho biết họ rất đảm đang, không thuê bảo mẫu mà cùng mẹ mình chăm con. Mẹ Brenda thường đưa Dakota đến trường quay để Brenda cho con bú và chơi cùng bé.

Culkin hôn con trai út ở sự kiện hôm 1/12. Ảnh: AFP

"Tôi nghĩ khi có con, cả hai sẽ không đủ kiên nhẫn để lịch sự với nhau, đặc biệt ở những tháng đầu. Điều quan trọng là phải trao đổi khi cần giúp đỡ. Thay vì phân công nhiệm vụ, chúng tôi cảm thông với nhau. Khi tôi đặt con trai xuống, anh ấy nói 'Hãy để anh cho thú cưng ăn và nấu bữa tối'", Brenda kể.

Theo Us Weekly, nữ diễn viên từng nói chuyện tình với Culkin tuyệt vời và hạnh phúc. Cô ủng hộ sự nghiệp của bạn trai, quảng bá cũng như tham gia một tập trên kênh podcast của sao Home Alone. Cả hai đồng hành nhiều khía cạnh trong cuộc sống. "Chúng tôi chỉ cần nhìn vào mắt nhau, gật đầu và biết người kia nghĩ gì", cô nói với Entertainment Tonight.

Cặp sao xem trận đấu LA Rams năm 2021. Ảnh: Instagram Brenda Song

Trên Instagram, Brenda đăng nhiều ảnh cặp sao thể hiện tình cảm. Dịp sinh nhật lần 40 của bạn trai, cô khen anh là người "tuyệt vời, tốt bụng, đáng yêu, chân thật, trung thành, xuất sắc, vui nhộn". Cả hai đính hôn tháng 1/2022, hiện chưa định ngày cưới. Trên People, khi nói về kế hoạch hôn lễ, Brenda cho rằng sự kiện tốn nhiều thời gian chuẩn bị và đắt đỏ. Cô thấy khó để cân bằng kế hoạch và việc chăm con bởi cả hai đều quan trọng.

Bên cạnh gia đình, Culkin hạnh phúc khi được vinh danh sau 33 năm đóng Home Alone. Anh xúc động khi nghe phần phát biểu của đồng nghiệp về mình ở lễ gắn sao. Catherine O'Hara - đóng mẹ của Culkin trong phim - khen: "Home Alone đã và luôn là hiện tượng toàn cầu. Macaulay Culkin chính là lý do mọi gia đình yêu thích và xem tác phẩm mỗi năm. Chị biết em đã làm việc rất chăm chỉ, từ đó biến diễn xuất thành điều tự nhiên nhất thế giới". Catherine nói Culkin hoàn hảo với vai diễn, mang đến sự hài hước, ngọt ngào cho mọi dự án tham gia.

Bà liên tục động viên diễn viên, cho biết rất tự hào và hạnh phúc về Culkin, anh xứng đáng nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng. Khi Catherine kết thúc bài phát biểu, cả hai ôm nhau, Culkin nghẹn ngào nói: "Cảm ơn tất cả lời tốt đẹp, câu chuyện chị kể và mọi thứ. Chị đã giúp em cảm thấy tốt hơn. Em hiểu ra điều quan trọng nhất là dù đang làm cha, em cũng từng là một đứa trẻ".

Trước khi được vinh danh, anh hạn chế diễn xuất vì vướng nhiều scandal như dùng ma túy, bị bắt vì tàng trữ cần sa. Sau thành công vang dội trong Home Alone, danh tiếng khiến Culkin choáng ngợp. Trên Us Weekly năm 2020, anh phủ nhận tin đồn nghiện chất kích thích, từng dùng nhưng không lạm dụng hay phải vào trại cai nghiện.

Diễn viên catwalk tại Gucci Love Parade năm 2021. Ảnh: Wire Image

Nhiều năm qua, anh chỉ góp mặt trong American Horror Story 10 (2021) và vài series. Năm 2021, anh gây bất ngờ khi trình diễn tại show thời trang Gucci Love Parade, diện quần ống rộng, sơ mi Hawaii và áo khoác bomber hoa, đi guốc nạm đinh. Hiện anh phát triển kênh podcast Bunny Ears, hỗ trợ tổ chức thiện nguyện gồm Stand Up to Cancer (giúp bệnh nhân mắc ung thư) và San Diego Zoo Wildlife Alliance (bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã). Trên mạng xã hội, diễn viên đăng nhiều dòng trạng thái và hình hài hước, trêu đùa bạn bè và khán giả.

Macaulay Culkin là diễn viên Mỹ, nổi tiếng với vai cậu bé Kevin trong Home Alone. Thời thiếu niên, anh được các nhà làm phim săn đón, đóng nhiều tác phẩm như My Girl (1991), The Good Son (1993), Richie Rick (1994), The Pagemaster (1994), Getting Even with Dad (1994). Khi đó, anh có tài sản 17 triệu USD.

Năm 14 tuổi, cha mẹ anh ly hôn và cố kiểm soát tiền của con song anh xóa họ khỏi quỹ tín dụng, thuê người giám sát tài chính. Lúc 17 tuổi, anh kết hôn Rachel Miner và đổ vỡ năm 2002. Cùng năm, anh và diễn viên Mila Kunis hẹn hò, chia tay năm 2011.

Trailer phim "Home Alone" Trailer "Home Alone". Video: 20th Century Fox

Thanh Giang