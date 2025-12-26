PVN có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Lê Ngọc Sơn được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (PVN).

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của PVN, chiều 26/12.

Ông Sơn, sinh năm 1972, là Thạc sĩ công nghệ mỏ. Ông từng làm Trưởng ban Khai thác dầu khí PVN, sau đó làm Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc trong gần 5 năm.

Ông Sơn giữ vị trí Tổng giám đốc PVN từ tháng 3/2024. Trước đó, ông là Phó tổng giám đốc PVN, phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Trước đó, vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN do ông Lê Mạnh Hùng đảm nhiệm. Ông Hùng vừa được Thủ tướng điều động, giao quyền Bộ trưởng Công Thương - thay cho ông Nguyễn Hồng Diên. Trước đó một ngày, ông Diên được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2025, tập đoàn này ghi nhận doanh thu hơn 1,1 triệu tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch. Mức này cao hơn 103.600 tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với thực hiện năm ngoái. Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng, ước đạt 165.900 tỷ đồng.

Đến cuối 2025, PVN có vốn chủ sở hữu đạt 391.700 tỷ đồng. Theo Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), PVN đứng vị trí thứ 2, ghi nhận năm thứ 17 liên tiếp có mặt trong top 3 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Phương Dung