Chủ tịch PVN được giao quyền Bộ trưởng Công Thương

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được Thủ tướng điều động về công tác tại Bộ Công thương, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Xuân Hoa

Ông Lê Mạnh Hùng 52 tuổi, quê Hưng Yên, là kỹ sư công nghệ hóa dầu, tiến sĩ hóa dầu và xúc tác hữu cơ, Đại biểu Quốc hội khóa 15. Quá trình công tác của ông gắn liền với ngành dầu khí, từ kỹ sư công nghệ đến các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Từ năm 2000, ông làm việc tại các đơn vị của ngành dầu khí như Nhà máy lọc dầu Việt Nga và Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí. Giai đoạn 2006-2007, ông công tác tại Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính phủ.

Trở lại ngành dầu khí, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn và Cụm khí - điện - đạm Cà Mau; từng làm Tổng giám đốc Phân bón dầu khí Cà Mau trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN. Tháng 6/2019, ông giữ chức Tổng giám đốc PVN và đầu năm 2024 được Thủ tướng bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, trong đó có các lĩnh vực then chốt như điện, than, dầu khí, năng lượng mới và tái tạo; công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại trong nước, xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện giúp việc cho quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng có 4 Thứ trưởng gồm bà Phan Thị Thắng và các ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Hoàng Long.

Theo quy định, Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng theo đề nghị của Thủ tướng. Trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng quyết định giao quyền Bộ trưởng để tạm thời điều hành bộ.

Vũ Tuân