PVGas giảm giao hàng do đứt gãy nguồn cung từ Trung Đông

Sự cố ở cơ sở sản xuất khí hóa lỏng và căng thẳng vũ trang ở Trung Đông khiến nguồn LPG nhập khẩu gián đoạn, buộc PVGas Trading giảm tiến độ giao hàng.

Ngày 2/3, Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí - PVGas Trading (thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam) thông báo phát sinh tình huống bất khả kháng, có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp khí hóa lỏng (LPG) cho khách hàng khu vực miền Nam.

Nguyên nhân chính là việc nhà cung cấp quốc tế tuyên bố bất khả kháng sau sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah của Saudi Aramco ngày 23/2, khiến các lô hàng Propane và Butane bị gián đoạn. Theo đó, toàn bộ các lô LPG dự kiến giao về kho Thị Vải, Diêm Điền từ ngày 10/3 phải tạm dừng.

Bên cạnh đó, xung đột vũ trang tại Trung Đông làm gián đoạn hành trình tàu chở LPG qua eo biển Hormuz. Tính đến chiều 2/3, ít nhất hai tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) bị trúng tên lửa, nhiều cơ sở sản xuất khí hóa lỏng (NGL, LPG) bị tấn công, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Do rủi ro an toàn, các tàu chở khí hóa lỏng cỡ lớn (VLGC) vận chuyển LPG từ Trung Đông trong giai đoạn cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hiện chưa có kế hoạch giao hàng cho PVGas Trading.

"Trước tình hình này, doanh nghiệp buộc phải giảm tiến độ giao hàng nhập khẩu đến ngày 10/3 và chưa thể thu xếp nguồn hàng sau thời điểm trên", PVGas Trading cho biết.

Để khắc phục, doanh nghiệp cho biết họ đang làm việc với các đối tác nhằm tìm kiếm, thu xếp nguồn hàng thay thế sớm, với chi phí phát sinh ở mức hợp lý nhất có thể. Tuy nhiên, đơn vị này cũng thừa nhận nguồn cung tại thị trường Đông Á đang khan hiếm, thậm chí Thái Lan đã kích hoạt tình huống khẩn cấp và tạm dừng xuất khẩu xăng dầu.

Công ty cũng đề nghị khách hàng chủ động cân đối phương án sản xuất - kinh doanh, cùng thống nhất các giải pháp khả thi trong thời gian tới. Họ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, cam kết phối hợp cùng khách hàng vượt qua giai đoạn này.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel tập kích Iran khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Iran đã nhanh chóng mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại các nước Trung Đông. Hiện, Qatar ngừng sản xuất khí hóa lỏng, Israel tạm đóng mỏ khí đốt, trong khi Saudi Arabia đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất nước vì chiến sự.

Chưa kể, theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường VPBank Research, việc đóng cửa eo biển Hormuz có thể ảnh hưởng lớn tới nguồn cung và giá năng lượng. Đây là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, với khoảng 20-22% tổng nguồn cung dầu toàn cầu (tương đương 20-21 triệu thùng mỗi ngày) đi qua. Bên cạnh đó, một lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng từ Saudi Arabia, Iraq, UAE, Kuwait, Qatar và Iran cũng phụ thuộc vào tuyến hàng hải này.

VPBankS đánh giá nguồn cung có thể ảnh hưởng giảm đột ngột nếu hạn chế kéo dài (dù chỉ vài ngày), điều đó có thể đẩy giá dầu tăng vọt. Giá xăng dầu bán lẻ toàn cầu (gồm Việt Nam) sẽ tăng theo, gây lạm phát và áp lực kinh tế.

Phương Dung