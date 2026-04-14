Puma tổ chức trải nghiệm giày chạy Deviate Nitro 4

TP HCMPuma tổ chức sự kiện trải nghiệm dòng giày chạy Deviate Nitro 4 tại Thiso Mall, trong hai ngày 18–19/4, hướng đến cộng đồng chạy bộ tại TP HCM.

Sự kiện diễn ra từ 9h đến 20h mỗi ngày, cho phép người tham gia thử sản phẩm trong điều kiện chạy thực tế tại khu vực Sala - địa điểm được xem như "thánh địa" của runner TP HCM.

Hoạt động được thiết kế theo mô hình "đường chạy thực tế", thay vì không gian thử nghiệm khép kín. Người tham gia có thể trải nghiệm giày thông qua cung đường 5 km xuất phát và kết thúc tại Thiso Mall.

Dòng giày chạy Deviate Nitro 4 của Puma. Ảnh: Puma

Cung đường được các runner nổi tiếng trực tiếp xây dựng dựa trên điều kiện địa hình tại Sala, nhằm giúp người dùng đánh giá khả năng duy trì tốc độ và độ ổn định của sản phẩm trong quá trình chạy.

Bên cạnh đó, khu vực trải nghiệm cự ly ngắn được bố trí để người tham gia thử các bài chạy tốc độ, qua đó cảm nhận phản hồi và lực đẩy của giày.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm trực tiếp, thương hiệu mở rộng trải nghiệm ra toàn quốc thông qua thử thách chạy bộ 5 km trên nền tảng trực tuyến UpRace (do VNG phát triển), diễn ra từ 18/4 đến 2/5.

Người tham gia có thể đăng ký, hoàn thành quãng đường theo lộ trình được công bố và đồng bộ dữ liệu chạy để ghi nhận kết quả. Các lượt chạy hợp lệ cần đáp ứng yêu cầu về cự ly, lộ trình và dữ liệu GPS.

Runner tập luyện với Deviate Nitro 4. Ảnh: Puma

Theo thương hiệu thể thao, việc kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng, đồng thời tăng mức độ tương tác với cộng đồng chạy bộ. Việc lựa chọn khu vực Sala làm trung tâm trải nghiệm phản ánh chiến lược tiếp cận người dùng thông qua các hoạt động gắn với cộng đồng chạy bộ tại địa phương.

Với Deviate Nitro 4, Puma hướng đến việc mang lại trải nghiệm cân bằng giữa tốc độ và kiểm soát - nơi runner không chỉ chạy nhanh hơn, mà còn cảm nhận được sự ổn định và tự tin trong từng bước chân.

Hoài Phương