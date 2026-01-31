Puma ra mắt dòng giày đa năng Deviate Nitro 4 và Elite 4 cho runner

Bộ đôi Deviate Nitro 4 và Deviate Nitro Elite 4 đánh dấu thế hệ giày chạy tốc độ mới của Puma, hướng đến cả runner tập luyện thường xuyên lẫn vận động viên thi đấu.

Puma vừa giới thiệu thế hệ thứ tư của dòng giày chạy Deviate, gồm Deviate Nitro 4 và Deviate Nitro Elite 4. Đây là hai mẫu giày được hãng định vị cho nhu cầu tốc độ, từ tập luyện cường độ cao đến thi đấu, với trọng tâm là cải thiện khả năng hoàn trả năng lượng và sự ổn định khi chạy nhanh.

Điểm chung của cả hai phiên bản nằm ở công nghệ đệm Nitrofoam – vật liệu được bơm khí nitơ nhằm giảm trọng lượng, đồng thời tăng độ đàn hồi và phản hồi lực. Theo Puma, cấu trúc này giúp runner duy trì nhịp chạy ổn định hơn, đặc biệt trong các buổi chạy tempo, interval hoặc khi thi đấu ở cường độ cao.

Dòng giày Elite 4. Ảnh: Puma

Trong đó, Deviate Nitro Elite 4 được thiết kế dành riêng cho ngày đua. Phiên bản này sử dụng lớp đệm Nitrofoam Elite cải tiến, kết hợp thanh carbon PWR Plate thế hệ mới với độ cứng cao hơn và hình học được tối ưu. Cấu trúc này giúp chuyển hóa lực tiếp đất thành lực đẩy hiệu quả hơn, đồng thời giảm áp lực lên bàn chân khi duy trì tốc độ cao trong thời gian dài.

Elite 4 có trọng lượng khoảng 170 gram (size UK8), chiều cao đế 40 mm ở gót và 32 mm ở mũi, chênh lệch 8 mm. Puma cho biết đôi giày phù hợp với các cự ly từ 5 km đến marathon, hướng đến nhóm runner thi đấu hoặc những người đặt mục tiêu cải thiện thành tích cá nhân. Sản phẩm dự kiến phát hành giới hạn tại Việt Nam từ ngày 12/2, trước khi mở bán rộng rãi toàn cầu cuối tháng 2.

Ở phân khúc tập luyện tốc độ, Deviate Nitro 4 được phát triển như một mẫu giày đa nhiệm, có thể sử dụng cho nhiều loại giáo án khác nhau. Phiên bản này sử dụng cấu trúc đế giữa hai lớp Nitrofoam, cân bằng giữa độ êm và khả năng phản hồi lực. Thanh carbon trên Deviate Nitro 4 được điều chỉnh linh hoạt hơn so với bản Elite, nhằm tạo cảm giác tự nhiên và ổn định khi tăng tốc.

Giày chạy Deviate Nitro 4. Ảnh: Puma

Deviate Nitro 4 có trọng lượng khoảng 250 gram (size UK8), chiều cao đế 38 mm ở gót và 30 mm ở mũi, chênh lệch 8 mm. Phần upper được làm từ lưới mesh nhẹ, tăng khả năng thoáng khí, trong khi đế ngoài sử dụng cao su Pumagrip - vật liệu quen thuộc của Puma, nổi bật về độ bám trên nhiều bề mặt.

Theo đại diện Puma, dòng Deviate đã trở thành trụ cột trong danh mục giày chạy hiệu năng của hãng kể từ khi tái ra mắt năm 2021. Bà Erin Longin, Phó Chủ tịch ngành hàng Run/Train của Puma, cho biết hãng tiếp tục phát triển Deviate như dòng giày tốc độ chủ lực, đồng hành cùng các vận động viên và runner phong trào trong quá trình chinh phục các cột mốc mới.

VĐV sử dụng giày Puma khi tập luyện. Ảnh: Puma

Tại thị trường Việt Nam, Deviate Nitro 4 và Deviate Nitro Elite 4 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng chạy bộ, từ người tập luyện thường xuyên đến những runner theo đuổi mục tiêu thành tích, trong bối cảnh phong trào chạy đường dài tiếp tục phát triển mạnh những năm gần đây.

Hoài Phương