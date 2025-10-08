Puma mang tinh thần 'Go Wild' đến giải chạy đêm Hà Nội

Thương hiệu thể thao Puma đồng hành VnExpress Marathon Hanoi Midnight, hứa hẹn cổ vũ tinh thần thể thao vì niềm vui và tôn vinh cá tính của mỗi runner.

Đồng hành giải chạy đêm Hà Nội mùa 5, với vai trò nhà tài trợ chính, nằm trong chiến dịch toàn cầu "Go Wild" của Puma, đồng thời đánh dấu cột mốc nổi bật của đơn vị từ khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam.

Với thông điệp "Go Wild Midnight", VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma ngày 30/11, cổ vũ runner thể hiện màu sắc, cá tính cá nhân, đặt yếu tố niềm vui trong thể thao lên hàng đầu. Sự kiện đề cao tính kết nối và cảm giác thăng hoa của runner thông qua nhiều hoạt động trong hai ngày expo và ngày đua.

11.000 VĐV tham gia VM Hanoi Midnight 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo đó, Puma cùng ban tổ chức sẽ mang đến các hoạt động trải nghiệm tại khu vực Expo, các "zone vui chơi" tương tác mang màu sắc sôi động. Không gian trưng bày mang đến đa dạng sản phẩm trang phục, phụ kiện thể thao, phù hợp với nhiều nhu cầu ở các nhóm tuổi khác nhau.

Áo thi đấu chính thức của giải công bố thời gian tới cũng mang tinh thần "Go Wild", để mỗi runner thể hiện phong cách, câu chuyện riêng. Đường chạy được thiết kế để runner trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của Hà Nội về đêm, vừa để cảm nhận niềm vui khi sải bước.

Đại diện Puma cho biết trước VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma, đơn vị đã đồng hành hệ thống qua nhiều giải đấu. Với giải chạy đêm, thương hiệu đánh giá giải mang nét đặc trưng, khó tìm thấy ở các địa phương khác. Qua bốn mùa, giải đã thể hiện sức hút mạnh mẽ với cộng đồng chạy bộ phong trào, và tiên phong kết nối thể thao với du lịch đêm Hà Nội.

Với vai trò mới, Puma kỳ vọng trở thành chất xúc tác để cộng đồng yêu thể thao tìm kiếm niềm vui cá nhân, thể hiện phong cách trong quá trình trải nghiệm, thi đấu, không đơn thuần chỉ để phá bỏ giới hạn hay hướng đến thành tích cao.

Banner thông báo hợp tác giữa VnExpress Marathon và Puma ở giải chạy đêm Hà Nội. Ảnh: VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma

VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma khởi tranh từ giữa đêm 30/11. Giải năm nay tiếp tục đưa runner khám phá vẻ đẹp Thủ đô văn hiến về đêm. Qua từng bước chạy, runner cảm nhận nét cổ kính xen lẫn hiện đại của thành phố, qua những công trình tiêu biểu như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... trong không khí se lạnh. Đường chạy được điều chỉnh so với các mùa giải trước và sẽ công bố thời gian tới.

Mùa giải 2024 có hơn 11.000 người tham dự, với tỷ lệ VĐV ngoài Hà Nội là 80%. Số người lập PR cá nhân là 2.436 (trên 20%) - cao hơn trung bình các giải tại Việt Nam. Tỷ lệ đạt PR cao là minh chứng cho cung đường và điều kiện thi đấu thuận lợi. Ngoài ra, sự góp mặt của elite Việt Nam và quốc tế làm tăng tính cạnh tranh, tạo chất lượng chuyên môn cho giải.

Puma là thương hiệu thể thao toàn cầu với hơn 75 năm lịch sử. Nhãn hàng từng đồng hành những vận động viên hàng đầu thế giới như Tommie Smith, Usain Bolt, Breanna Stewart hay Neymar và xuất hiện trong những khoảnh khắc biểu tượng của thể thao thế giới.

Hoài Phương