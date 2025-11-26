Puma mang công nghệ đo sóng não đến Giải chạy đêm Hà Nội

Puma lần đầu giới thiệu công nghệ đo sóng não ở Việt Nam, từ 28-29/11, tại expo VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma.

Puma tạo điểm chạm với 10.000 runner VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma 2025 bằng loạt hoạt động công nghệ và tương tác dành cho runner. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là gian trải nghiệm được thiết kế như một hộp giày khổng lồ đặt tại khu expo. Khi đến đây, runner có thể trải nghiệm hoạt động đo sóng não (Brainwave).

Đo sóng não là phương pháp ghi lại hoạt động điện của não thông qua các cảm biến chuyên dụng đặt lên da đầu. Khi não hoạt động - suy nghĩ, tập trung, thư giãn hoặc phản ứng với cảm xúc - các tế bào thần kinh (neuron) tạo ra tín hiệu điện. Những tín hiệu này hình thành sóng não với các tần số khác nhau, phản ánh trạng thái tinh thần của con người.

Phối cảnh không gian trải nghiệm quy mô lớn của Puma. Ảnh: Puma

Trong thể thao, đây là cách kiểm tra trạng thái cảm xúc và mức độ tập trung trước khi vào cuộc đua. Thiết bị theo dõi cho phép ghi nhận dao động tâm lý, giúp runner hiểu rõ cơ thể, giữ sự ổn định tinh thần và tìm sự tập trung cần thiết cho một hành trình dài trong màn đêm thủ đô.

Cùng với đo sóng não, thương hiệu còn mang đến các hoạt động thử giày, thử công nghệ chạy bộ và trải nghiệm trực quan dựa trên tinh thần "Go Wild" - chiến dịch toàn cầu nhấn mạnh niềm vui, sự tự do và cảm xúc cá nhân trong thể thao. Với định hướng này, Puma muốn runner bước ra khỏi lối nghĩ chạy vì thành tích, thay bằng chạy để cảm nhận, khám phá và tận hưởng hành trình.

Ngoài ra, ngày 28/11, thương hiệu tổ chức buổi Shake Out Run, quy tụ nhiều runner, pacer nổi bật của làng chạy Việt Nam như Đan Quyết, Anh Khôi. Sự kiện tạo không khí hào hứng, giúp runner "làm nóng" và duy trì cảm giác chân trước giờ G, kết nối cộng đồng.

Gian hàng mô phỏng hộp giày của Puma. Ảnh: Puma

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 là lần đầu Puma trở thành đối tác chính của một giải chạy ở Việt Nam. Giải chạy đêm được thương hiệu xem là cách để lan tỏa tinh thần "Go Wild Hà Nội". Với runner, trải nghiệm công nghệ tại gian hàng được thiết kế để tạo động lực trước khi bước vào đường đua, từ thử giày Nitro, hoạt động tương tác hình ảnh đến các góc check-in mang dấu ấn của chạy bộ đường phố. Thương hiệu kỳ vọng runner cảm nhận rõ hơn cảm xúc của bản thân, từ đó tận hưởng hành trình và giữ tinh thần tích cực.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 powerd by Puma khởi tranh 0h5 ngày 30/11 tại khu vực hồ Thiền Quang. Cự ly 42km xuất phát lúc 0h05, sau đó cự ly 10km khởi hành lúc 1h, cự ly 5km xuất phát lúc 1h30. Cự ly 21km rời vạch lúc 2h. Khu vực về đích được bố trí tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Ở mùa thứ năm, giải duy trì cung đường qua các điểm đặc trưng như hồ Gươm, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cầu Long Biên. Các tuyến phố trung tâm được chiếu sáng kết hợp không khí se lạnh cuối năm tạo nên đặc trưng của đường đua đêm Hà Nội. Khu vực xuất phát - về đích tích hợp không gian văn hóa và hoạt động cộng đồng để runner và khán giả tương tác trong suốt mùa giải.

Giải trao hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng. Trong đó, cao nhất là VĐV nam, nữ top 1 - nhận 15 triệu đồng tiền mặt, giày Puma Deviate Nitro 3, bộ sản phẩm Vitatree và voucher 10 triệu đồng từ bệnh viện Hồng Ngọc. Tổng giá trị phần thưởng hơn 30 triệu đồng.

Hoài Phương