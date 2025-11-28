Puma mang trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn cho runner VM Hanoi Midnight

Theo bà Lâm Túc Ngân, Trưởng phòng Marketing Puma Việt Nam, thương hiệu sẽ phối hợp với ban tổ chức mang đến không gian trải nghiệm, sản phẩm và tinh thần "Go Wild" xuyên suốt hành trình của runner.

- Điều gì khiến Puma quyết định hợp tác với VnExpress Marathon Hanoi Midnight ngay sau khi bước chân vào thị trường Việt Nam?

- VnExpress Marathon Hanoi Midnight là giải đấu đầu tiên Puma đồng hành ngay khi chính thức bước vào thị trường Việt Nam, và cũng là sự kiện lớn nhất chúng tôi tham gia với vai trò đối tác chính. Quyết định này dựa trên hai yếu tố cốt lõi.

Thứ nhất, về giá trị và uy tín. Puma hướng đến hợp tác với giải đấu hàng đầu Việt Nam. Sau 5 năm phát triển cùng vị thế "top of mind" (nghĩ đến đầu tiên) của VnExpress Marathon Hanoi Midnight, chúng tôi chọn đồng hành để tạo ra một giải chạy mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất với một đơn vị tổ chức uy tín nhất.

Thứ hai, về hệ thống giải đấu. VnExpress Marathon sở hữu chuỗi sự kiện xuyên suốt Bắc - Trung - Nam. Đây là nền tảng chiến lược để Puma lan tỏa thông điệp và hoạt động dài hạn tại Việt Nam.

Lâm Túc Ngân chia sẻ về tinh thần Go Wild mà Puma theo đuổi. Ảnh: Giang Huy

- Puma kỳ vọng gì khi lựa chọn đồng hành với giải?

- Chúng tôi không xem đây là một giải đấu riêng lẻ. Tinh thần mà Puma muốn mang tới không chỉ gói gọn trong một đêm Hà Nội, mà phải chạm đến runner trên khắp Việt Nam. Tinh thần đó là "Go Wild".

Trong thể thao, ai cũng nghĩ thành công đến từ công thức gồm tài năng, đam mê, kỷ luật và phương pháp luyện tập. Nhưng với Puma, yếu tố quan trọng nhất lại là khi người chạy được là chính mình, dám sống thật với cảm xúc từ lúc đứng ở vạch xuất phát cho đến khi về đích. "Go Wild" là tinh thần dám sống trọn cảm xúc đó.

- Puma muốn tái hiện tinh thần "Go Wild" như thế nào?

- Tinh thần "Go Wild" được Puma xây dựng từ chính hành trình cảm xúc mà bất kỳ runner nào cũng trải qua: từ những hoài nghi khi chưa từng chạy 5 km hay 10 km, sự háo hức lúc được bạn bè động viên đăng ký, đến áp lực của các buổi long-run và những đêm trước race không ngủ được.

Trên đường chạy, nhiều người tự hỏi vì sao mình lại chọn một thử thách khó đến vậy, nhưng khi chạm vạch đích, cảm xúc thăng hoa lại khiến họ nghĩ ngay đến cuộc đua kế tiếp. Puma trân trọng tất cả cung bậc này và tin rằng khi runner nhận diện, trân quý cảm xúc của chính mình, họ sẽ hiểu sâu sắc hơn hành trình chạy bộ và đạt được thành công trọn vẹn hơn.

- Điều gì khiến thương hiệu đồng cảm sâu sắc với tinh thần "Go Wild"?

- Tôi từng có 8 năm thi đấu thể thao thành tích cao và chỉ xem podium là thước đo duy nhất. Khi không đứng trên bục, mọi nỗ lực trở thành con số không. Cho đến một lần thất bại, tôi buộc phải nhìn lại. Chính những buổi chạy long-run trời mưa, những buổi tập dốc lúc sáng sớm, hay việc từ chối cuộc hẹn để hoàn thành giáo án - tất cả mới là điều thật sự có ý nghĩa.

Từ đó, tôi học cách trân trọng từng nỗ lực của chính mình. Đó chính là bản chất của "Go Wild": dám sống thật với cảm xúc của bản thân. Khi thay đổi tư duy, thành tích đến tự nhiên hơn, và niềm vui cũng trọn vẹn hơn rất nhiều.

Không chỉ thế, nó còn xuất phát từ sự thấu hiểu "nỗi đau" chọn giày của runner. Với kinh nghiệm hơn tám năm chạy bộ, tôi cho rằng mỗi người có nhu cầu khác nhau.

Vì vậy tại sự kiện lần này Puma mang đến đầy đủ dòng sản phẩm cho từng nhóm runner: giày hỗ trợ giữ form cho người mới bắt đầu, các mẫu phục vụ nhu cầu long-run của runner phong trào và những dòng cao cấp dành cho VĐV thành tích cao. Mục tiêu là giúp mỗi runner tìm được đôi giày phù hợp nhất với bản thân.

- Ngoài sản phẩm, Puma sẽ mang đến sự kiện những trải nghiệm gì?

- Mục tiêu của Puma là mang đến một trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn cho runner cả tại expo lẫn trên đường chạy. Tại khu vực expo, chúng tôi giới thiệu hộp giày khổng lồ lớn nhất Việt Nam như một điểm check-in nổi bật và trưng bày thiết bị đo sóng não lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, giúp runner quan sát mô phỏng trạng thái tinh thần trong từng bước chạy.

Runner trải nghiệm công nghệ đo sóng não tại gian hàng Puma, giải chạy đêm Hà Nội. Ảnh: VnExpress Marathon

Sau vạch đích, chúng tôi tạo không gian để VĐV lưu giữ khoảnh khắc, đặc biệt là những bức ảnh đẹp để chia sẻ với bạn bè. Puma phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức nhằm đảm bảo mỗi runner, từ lúc xuất phát đến khi về đích, đều có một trải nghiệm ấm áp và vui trọn vẹn.

- Puma có xem đây là hành trình dài hạn tại Việt Nam?

- Chắc chắn rồi. Puma nhìn hành trình này như chạy marathon cần sự bền bỉ, chuẩn bị và dài hơi. Đồng hành cùng VnExpress là một phần trong kế hoạch dài hạn để lan tỏa tinh thần "Go Wild" đến runner không chỉ ở Hà Nội mà trên khắp Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giúp mỗi runner đạt tới trạng thái "Runner's High" - khoảnh khắc thăng hoa khi họ thực sự thấu hiểu và tự hào về chính mình. Chúng tôi chúc giải đấu thành công tốt đẹp và hy vọng được tiếp tục đồng hành trong những mùa giải tiếp theo.

Lan Anh