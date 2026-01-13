PSG vỡ mộng tái hiện cú ăn 6

PhápPSG thua CLB cùng thành phố Paris FC 0-1 và sớm dừng bước ngay vòng 1/16 Cup Quốc gia Pháp.

Đây là màn đối đầu được mệnh danh là "trận derby gần nhất thế giới". Sân Parc des Princes của PSG và sân Stade Jean-Bouin của Paris FC chỉ cách nhau vỏn vẹn 44 mét, chưa bằng nửa chiều dài một sân bóng. Hai sân đấu nằm đối diện nhau và chỉ được ngăn cách bởi một con phố. Các cầu thủ Paris FC chỉ cần đi bộ đến làm khách trước của đối thủ cùng thành phố.

Hai đội không gặp nhau suốt gần nửa thế kỷ, kể từ năm 1978, nhưng lại liên tiếp chạm trán trong chưa đầy hai tuần. Ngày 4/1, PSG giành chiến thắng 2-1 trước Paris FC ở vòng 17 Ligue 1. Tuy nhiên, khi tái đấu tại Parc des Princes hôm qua, kịch bản đảo chiều hoàn toàn, theo cách ít ai ngờ tới.

Khvicha Kvaratskhelia đi bóng trong trận PSG thua Paris FC 0-1 ở vòng 1/16 Cup quốc gia Pháp trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 12/1/2026. Ảnh: PSG

HLV Luis Enrique tung ra đội hình gần như mạnh nhất, với các trụ cột như Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha hay nhà vô địch Euro 2024 Fabian Ruiz. Trong hiệp hai, Quả Bóng Vàng 2025 Ousmane Dembele, Nuno Mendes và Desire Doue lần lượt được đưa vào sân nhằm gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn thắng.

PSG hoàn toàn áp đảo về thế trận. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 70%, dứt điểm 25 lần, tạo ra sáu cơ hội rõ ràng, nhưng bất lực trong khâu kết liễu. Trái lại, Paris FC chỉ tung ra bốn cú sút cả trận, nhưng sự lạnh lùng và khoảnh khắc tỏa sáng đã tạo nên cú sốc lớn nhất bóng đá Pháp từ đầu mùa.

Bước ngoặt đến ở phút 74. Từ một pha phản công hiếm hoi, Jonathan Ikone xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Lucas Chevalier, khiến Parc des Princes chết lặng. Ikone không ăn mừng, nhưng bàn thắng ấy đủ để đẩy PSG vào bi kịch.

Kết quả 0-1 chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà của PSG tại Cup Quốc gia kể từ năm 2022, đồng thời đánh dấu lần đầu họ bị loại ngay từ vòng 1/16 sau hơn một thập kỷ, kể từ năm 2014. Đội bóng giữ kỷ lục 16 lần vô địch giải đấu chính thức trở thành cựu vương, và giấc mơ tái hiện cú ăn sáu trong năm 2025 cũng tan vỡ.

Người gieo sầu cho PSG là Jonathan Ikone - sản phẩm của chính lò đào tạo đội bóng, từng bảy lần ra sân cho đội một tại Ligue 1. "Chúng tôi thực sự hạnh phúc. Toàn đội đã phòng ngự rất tốt", tiền đạo người Pháp chia sẻ với France Télévisions sau trận. "Tôi vui vì ghi bàn. Đó là niềm hạnh phúc thuần khiết và hy vọng đây không phải là bàn thắng cuối cùng của tôi".

Thủ môn Lucas Chevalier thất vọng sau khi để Jonathan Ikone ghi bàn. Ảnh: AFP

HLV Luis Enrique thì không giấu được thất vọng, dù vẫn bảo vệ màn trình diễn của các học trò. "Tôi thất vọng với kết quả và việc không thể ghi bàn. Nhưng xét về thế trận, đây là trận đấu có chất lượng rất cao. Chúng tôi là đội chơi tốt hơn và tạo ra rất nhiều cơ hội", ông nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh PSG đã kiểm soát trận đấu, đặc biệt trong hiệp một. Enrique bày tỏ: "Chúng tôi pressing rất tốt, kiểm soát hoàn toàn thế trận và có màn trình diễn rất trọn vẹn. Tôi thất vọng vì kết quả, bởi chúng tôi không xứng đáng thua trận này. Nhưng bóng đá đôi khi rất nghiệt ngã, và hôm nay là một ví dụ rõ ràng".

Ngày 16/1, PSG tiếp tục đá trên sân nhà gặp Lille ở vòng 18 Ligue 1.

Hồng Duy