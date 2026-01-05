PSG thắng trong trận derby gần nhất thế giới

PhápTiền đạo Ousmane Dembele ghi bàn, giúp PSG thắng Paris FC 2-1 ở vòng 17 Ligue 1 hôm 4/1.

Sân Parc des Princes của PSG và sân Stade Jean-Bouin của Paris FC chỉ cách nhau vỏn vẹn 44 mét, chưa bằng nửa chiều dài một sân bóng. Hai sân đấu nằm đối diện nhau và chỉ được ngăn cách bởi một con phố. Các cầu thủ Paris FC chỉ cần đi bộ đến làm khách trước PSG. Nhưng vào trận, họ phải chạy liên tục để đuổi theo bóng, khi các nhà ĐKVĐ làm chủ hoàn toàn cuộc chơi.

Sân Jean-Bouin của Paris FC (trái), bên cạnh sân Parc des Princes. Ảnh: Fotmob

Nhà vô địch Champions League kiểm soát bóng vượt trội. PSG không tận dụng được cơ hội ở đầu trận, khi Joao Neves chuyền về khó hiểu, trong tình huống mà tiền vệ Bồ Đào Nha lẽ ra nên dứt điểm. Sau đó, Desire Doue tưởng như mang về cho chủ nhà một quả phạt đền, nhưng VAR can thiệp khi xác định tuyển thủ Pháp bị Otavio phạm lỗi ngoài vòng cấm.

Với gần 70% thời lượng kiểm soát bóng, PSG chơi khá mượt mà nhưng thiếu sự sắc bén cho tới phút 45. Đường chuyền hỏng của Jonathan Ikone đưa bóng đến chân Vitinha, người lập tức chuyền cho Fabian Ruiz. Tiền vệ Tây Ban Nha tung chọc khe cho Doue băng xuống và dứt điểm gọn gàng đánh bại Kevin Trapp, mở tỷ số.

Đầu hiệp hai, Paris FC được trao cơ hội khi hai tân binh mùa hè của PSG là Lucas Chevalier và Illia Zabarnyi không phối hợp phòng ngự tốt trước đường chọc khe cho Alimami Gory, trước khi cựu trung vệ Bournemouth phạm lỗi. Willem Geubbels đá thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

PSG chỉ để đối thủ vui đúng một phút. Quả bóng Vàng 2025 Ousmane Dembele vượt qua Thibault De Smet bên cánh phải rồi sút chân trái, bóng chạm Moustapha Mbow đổi hướng mạnh trước khi bay vào lưới.

Cầu thủ PSG mừng bàn ấn định tỷ số 2-1 của Ousmane Dembele (phải), trong trận đấu trên sân Parc des Princes, Paris, hôm 4/1. Ảnh: Reuters

PSG siết chặt thế trận, hóa giải mọi nỗ lực phản công của đội khách. Luis Enrique làm mới đội hình với sự xuất hiện của Bradley Barcola, Gonçalo Ramos và Marquinhos, trong bối cảnh ông vẫn phải tính toán cho trận tranh Siêu cup Pháp với kình địch Marseille vào ngày 9/1 tới tại Kuwait.

PSG giữ nguyên tỷ số thắng 2-1, để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Lens xuống còn đúng 1 điểm. Trong khi đó, Paris FC tiếp tục lún sâu vào cuộc đua trụ hạng khi lợi thế so với đội xếp thứ 16 là Nantes chỉ còn 2 điểm.

PSG và Paris lần đầu gặp nhau kể từ năm 1978. Nhưng chỉ sau đây 9 ngày, họ sẽ tái đấu trên sân Parc des Princes tại vòng 1/16 Cup quốc gia Pháp.

Vy Anh