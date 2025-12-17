PSG thống trị giải FIFA The Best 2025

QatarOusmane Dembele, HLV Luis Enrique đoạt danh hiệu hay nhất, và bảy cầu thủ PSG lọt đội hình hay nhất năm tại lễ trao giải FIFA The Best 2025.

Tại lễ trao giải tổ chức ở Doha, Qatar ngày 16/12, Dembele vượt qua hai đối thủ nặng ký là Lamine Yamal (Barca, Tây Ban Nha) và đồng đội tuyển Pháp Kylian Mbappe để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của FIFA. Hồi tháng 9, ngôi sao 28 tuổi cũng đánh bại Yamal trong cuộc đua Quả Bóng Vàng.

Ousmane Dembele nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trong lễ trao giải FIFA The Best 2025. Ảnh: PSG

Mùa 2024-2025, Dembele ghi 35 bàn và có 16 kiến tạo sau 53 trận trên mọi đấu trường cho PSG. Tiền đạo người Pháp để lại dấu ấn đậm nét ở Champions League với các bàn vào lưới Liverpool (tứ kết), Arsenal (bán kết) và hai pha kiến tạo trong trận chung kết gặp Inter Milan, qua đó giúp đội bóng Pháp lần đầu vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu. Dembele cũng ghi hai bàn ở FIFA Club World Cup, giúp đội vào chung kết.

PSG khép lại mùa giải với cú ăn năm lịch sử gồm Champions League, Ligue 1, Cup Pháp, Siêu Cup Pháp và Siêu Cup châu Âu. Nhờ đó, Luis Enrique được vinh danh là HLV nam hay nhất năm.

Đội bóng nước Pháp cũng áp đảo Đội hình hay nhất năm, với 6 cái tên gồm Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Ousmane Dembele và Gianluigi Donnarumma - thủ môn đã chuyển sang Man City.

Các cầu thủ còn lại trong sơ đồ 4-4-2 là Lamine Yamal, Pedri, Cole Palmer, Jude Bellingham và Virgil van Dijk. Việc Erling Haaland (Man City), Mohamed Salah (Liverpool), Raphinha (Barca) hay Harry Kane (Bayern Munich) vắng mặt gây tranh cãi lớn.

Đội hình hay nhất năm 2025 của FIFA.

Ở các hạng mục khác, Aitana Bonmati (Barca, Tây Ban Nha) lần thứ ba liên tiếp giành giải Cầu thủ nữ hay nhất, HLV Sarina Wiegman của tuyển nữ Anh được vinh danh HLV nữ hay nhất.

Donnarumma được trao giải Thủ môn nam hay nhất, còn Hannah Hampton được bầu chọn là Thủ môn nữ hay nhất sau khi góp công giúp tuyển Anh bảo vệ thành công chức vô địch Euro. Cô cùng Lucy Bronze, Leah Williamson và Alessia Russo góp mặt trong đội hình tiêu biểu nữ của FIFA.

Giải Marta cho bàn thắng đẹp nhất bóng đá nữ 2025 thuộc về Lizbeth Ovalle, với pha dứt điểm ngẫu hứng trong màu áo Tigres trước Guadalajara tại Liga MX Femenil ngày 3/3. Sau đó, Ovalle ký hợp đồng với Orlando Pride với giá 1,5 triệu USD.

Lizbeth Ovalle đoạt giải bàn thắng đẹp nhất năm ở The Best 2025 Lizbeth Ovalle đoạt giải bàn thắng đẹp nhất năm ở The Best 2025

Giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất bóng đá nam được trao cho Santiago Montiel, với cú ngả bàn đèn ngoạn mục cho Independiente trước Independiente Rivadavia. Đáng chú ý, anh là anh em họ với Gonzalo Montiel -người thực hiện quả luân lưu quyết định giúp Argentina vô địch World Cup 2022.

FIFA cho biết các giải thưởng được xét dựa trên "thành tích thi đấu và hành vi trên, ngoài sân cỏ" của cầu thủ, cũng như màn trình diễn và cách quản lý đội bóng của các HLV, trong bối cảnh tổ chức này đang chịu nhiều chỉ trích liên quan đến giá vé World Cup 2026.

Hồng Duy tổng hợp