Giá vé chung kết World Cup 2026 cao gấp 30 lần so với dự kiến

Những CĐV hy vọng được đến sân xem trận chung kết World Cup 2026 tại Mỹ có thể phải chi hơn 4.000 USD (trên 100 triệu đồng) chỉ để mua vé hạng rẻ nhất.

Ngày 11/12, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố định giá cho trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife, New York, Mỹ. Theo đó, vé được chia làm ba hạng: hạng "Supporter value" khoảng 4.185 USD, hạng "Supporter standard" khoảng 5.560 USD và hạng "Supporter premium" khoảng 8.860 USD.

So với World Cup 2022, giá vé chung kết năm sau đắt gấp tới 7 lần – bấy giờ tại Qatar, vé xem chung kết hạng rẻ nhất khoảng 600 USD. Ngoài ra, với giải đấu được tổ chức ở Bắc Mỹ hè năm sau, giá vé sẽ không có bất kỳ ưu đãi nào cho trẻ em hay các nhóm đối tượng khác.

Giá vé World Cup 2026 đang gây sốc cho người hâm mộ toàn cầu.

Báo Anh Guardian cho biết so với kế hoạch ban đầu, giá vé xem chung kết cao gấp 30 lần, chưa tính chi phí đi lại và ăn ở. Đồng thời, không như cam kết trong hồ sơ đăng cai ban đầu của liên minh Mỹ - Canada - Mexico, giá vé rẻ nhất để xem một trận vòng bảng World Cup 2026 cũng đã đắt gấp 10 lần. Ví dụ, một CĐV tuyển Anh sẽ phải trả ít nhất 220 USD cho các trận vòng bảng, trong khi hồ sơ đăng cai từng hứa vé rẻ nhất chỉ 21 USD.

Tại World Cup 2022, giá vé vòng bảng chỉ dao động qua ba hạng mức 91 - 220 - 293 USD. Nhưng năm 2026, các trận vòng bảng như Anh - Croatia hay Scotland - Brazil đã là 264 - 498 - 700 USD. Đến tứ kết, giá vé tăng lên từ 678 đến 1434 USD và bán kết là 917 đến 3.159 USD.

Nếu một CĐV muốn theo dõi trọn vẹn hành trình từ vòng bảng đến chung kết (8 trận) của một ĐTQG nào đó, chi phí có thể phải bỏ ra là: hạng thấp nhất khoảng 6.986 USD, hạng trung khoảng 11.472 USD và hạng cao nhất khoảng 16.522 USD. Trong khi, so với World Cup 2022, các con số lần lượt là 1.960, 3.536 và 5.233 USD cho 7 trận.

Khác với các kỳ World Cup gần đây, giá vé vòng bảng sẽ không cố định mà phụ thuộc vào "độ hấp dẫn" được FIFA đánh giá qua từng cặp đấu. Điều này có nghĩa các CĐV của những đội tuyển khác nhau sẽ phải trả giá khác nhau cho cùng hạng vé của cùng vòng đấu. FIFA chưa công bố tiêu chí xác định "độ hấp dẫn" này.

Bên cạnh đó, FIFA cũng lần đầu tiên áp dụng cơ chế "giá vé linh động", nghĩa là trên chính nền tảng của họ, vé có thể được bán lại mà không giới hạn. Tuy nhiên, theo BBC Sport, điều này có thể dẫn đến tình trạng một người mua vé 60 USD rồi ngay sau đó rao bán 6.000 USD. Hình thức này bị nhiều người lên án, trong đó có tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani, hay Chủ tịch LĐBĐ Anh Debbie Hewitt.

Dù sức ép phản đối giá vé tăng cao ngày càng lớn, FIFA vẫn im lặng. Báo Anh Guardian cho biết FIFA đang chờ xem lượng đăng ký mua vé ban đầu là bao nhiêu và tổ chức này kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng cao. Nội bộ FIFA lập luận rằng cần định giá theo thị trường Mỹ, dùng doanh thu để phát triển bóng đá nam - nữ - trẻ em toàn cầu, đồng thời giúp Chủ tịch Gianni Infantino đạt kỷ lục doanh thu, điều có lợi cho chiến dịch tái cử năm 2027 của ông.

LĐBĐ Đức thừa nhận "mong muốn giá vé rẻ hơn" nhưng không có quyền quyết định. Giám đốc Andreas Rettig nói: "FIFA độc quyền định giá, chúng tôi chỉ được thông báo vài giờ trước khi mở bán". Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer xác nhận chính phủ nước này sẽ không can thiệp: "Đó là việc của FIFA. Thủ tướng luôn hy vọng các sự kiện thể thao lớn phải dễ tiếp cận nhất có thể, nhưng chính sách giá vé là trách nhiệm của FIFA".

Một số tổ chức và hội CĐV các đội tuyển đã lên tiếng phản đối. Football Supporters Europe tuyên bố họ "thất kinh" trước chiến lược định giá như "cướp giữa ban ngày" của FIFA và kêu gọi "ngừng bán vé ngay lập tức". Đại sứ Hội CĐV tuyển Anh gọi mức giá này là "đồi bại" và là "cái tát vào mặt" những người ủng hộ đội tuyển.

Hãng thông tấn Anh PA cho biết các CĐV nước ngoài một khi đến Mỹ xem World Cup 2026 sẽ phải khai báo thông tin về các tài khoản mạng xã hội đã sử dụng của mình trong 5 năm gần nhất, gồm cả du khách từ 42 quốc gia – gồm Vương quốc Anh – thuộc Chương trình Miễn thị thực (Visa Waiver Program) và sử dụng Hệ thống Điện tử Xác nhận Du lịch (Esta). Đề xuất này xuất phát từ sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký vào tháng 1/2025, nhằm "đảm bảo tất cả người nước ngoài muốn nhập cảnh hoặc đã có mặt tại Mỹ được kiểm tra và sàng lọc ở mức độ tối đa có thể". CEO Ronan Evain của Football Supporters Europe mô tả chính sách này tạo ra bầu không khí giám sát đáng sợ, đi ngược hoàn toàn với tinh thần cởi mở và chào đón mà World Cup hướng tới, và rằng "tự do ngôn luận và quyền riêng tư đang bị xâm phạm".

Hoàng Thông tổng hợp