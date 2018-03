The Fate of the Furious (Fast & Furious 8) ra mắt từ ngày 14/4. Với 534 triệu USD doanh thu trên toàn thế giới trong cuối tuần đầu tiên công chiếu, Fast & Furious 8 trở thành bộ phim mở màn ăn khách nhất mọi thời đại, vượt trên Star Wars: The Force Awakens năm ngoái. Ở Việt Nam, phim đạt 20 tỷ đồng (gần một triệu USD) sau hai ngày chiếu sớm, vượt qua kỷ lục cũ của Captain America: Civil War (14,5 tỷ đồng).

"Fast & Furious 8", "Guardians of the Galaxy 2" hay "Wonder Woman"... là những tác phẩm hành động được khán giả mong chờ năm nay.

"Guardians of the Galaxy Vol. 2"

Guardians of the Galaxy Vol. 2 là phần tiếp theo của phim siêu anh hùng gây sốt mùa hè 2014. Cốt truyện phần mới lấy bối cảnh hai tháng sau những diễn biến trong tập cũ. Lúc này, nhóm vệ binh dải ngân hà du hành xuyên vũ trụ nhằm đi tìm cha ruột lãnh chúa Peter Quill. Các nhân vật cũ đều trở lại, gồm lãnh chúa Peter Quill (Chris Pratt), cô gái da xanh Gamora (Zoe Saldana), chú chồn Rocket (Bradley Cooper) và chàng trai da đỏ Dax (Dave Bautista).

Trailer "Guardians of the Galaxy Vol. 2".

"Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales"

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Tên khác là Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge) là phần năm loạt phim về cướp biển ăn khách gắn liền tên tuổi Johnny Depp. Kịch bản đi theo môtíp quen thuộc của loạt phim giả tưởng nhưng không khí có phần u ám và đen tối hơn.

Tác phẩm được đầu tư 320 triệu USD, do cặp đạo diễn Espen Sandberg và Joachim Rønning thực hiện. Bộ phim giới thiệu thêm nhân vật thuyền trưởng ác Salazar (Javier Bardem thủ vai), bên cạnh Jack Sparrow (Johnny Depp).

Cho đến nay, loạt phim đã thu về 3,73 tỷ USD toàn cầu, đứng thứ 10 trong danh sách những series có doanh thu cao nhất mọi thời. Con số này cho thấy sức nóng của Pirates of the Caribbean không mấy giảm sút.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales sẽ ra rạp từ ngày 26/5.