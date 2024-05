'Arthur the King' - nghị lực của chú chó hoang

Chú chó hoang vượt nhiều đoạn đường rừng nguy hiểm để gặp lại ân nhân, trong phim "Athur the King".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Arthur the King' Trailer "Arthur the King", công chiếu trong nước ngày 3/5. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm thu gần 250 triệu đồng sau năm ngày ra rạp. Video: Encore Films

Tác phẩm do Simon Cellan Jones đạo diễn, lấy cảm hứng từ hồi ký Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home (2016) của Mikael Lindnord và Val Hudson. Nội dung kể về vận động viên Michael Light (Mark Wahlberg) cùng ba người bạn tham gia cuộc đua kết hợp chạy bộ đường dài, thể thao địa hình, chèo thuyền kayak, đua xe đạp ở Cộng hòa Dominica.

Trong lúc nghỉ ngơi để chuẩn bị phần thi tiếp theo, Michael bắt gặp một chú chó hoang bị thương, đặt tên là Arthur. Từ đó, Arthur cùng cả nhóm vượt nhiều địa hình, chinh phục cuộc đua.

Nội dung lồng ghép thông điệp về khao khát vươn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Chú chó Arthur hàng ngày rong ruổi trên đường phố kiếm ăn nhưng bị nhiều người xua đuổi. Mỗi ngày, Arthur luôn phải giành miếng ăn với chó hoang, kiếm nơi trú ngụ. Dù bị thương nặng, chú chó phải tìm cách sinh tồn.

Nhà làm phim dẫn dắt người xem vào mối quan hệ giữa tay đua khao khát chiến thắng và chú chó hoang. Cuộc gặp gỡ tình cờ với tay đua giải thi đấu thể thao mạo hiểm như mở ra một chương mới trong cuộc đời Arthur. Ban đầu, khi Michael đưa đồ ăn, chú chó chần chừ, đề phòng. Nhưng sau vài phút, Arthur cuối cùng nhận lấy miếng thịt viên. Từ lần đó, chú chó vượt hàng trăm km đường rừng để gặp lại các thành viên.

Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật từ Mikael Lindnord, tay đua từng tham gia giải thi đấu thể thao mạo hiểm nhất trên thế giới Adventure Races Worldwide. Ảnh: Lionsgate

Quá trình chinh phục cuộc đua của đội Michael gặp nhiều trắc trở. Các thành viên phải đưa ra nhiều chiến thuật để bắt kịp những vận động viên đang dẫn đầu. Sau khi Arthur "gia nhập" nhóm, có lúc chú chó là người hùng cứu nguy cho cả đội. Điển hình khi Leo (Simu Liu) quyết định đi đường tắt để rút ngắn khoảng cách, Arthur lập tức chặn đường, sủa inh ỏi. Nhờ đó, cả nhóm phát hiện mình đang tiến đến vực thẳm.

Một trong những cảnh xúc động là trường đoạn Michael cố gắng cứu chữa vết thương cho Arthur. Khi phải đối mặt với những lựa chọn ảnh hưởng đến sinh mạng chú chó, Michael bộc lộ sự yếu đuối trước tình huống người bạn đồng hành sắp lìa đời.

Tài tử Mark Wahlberg mang đến chiều sâu tâm lý cho nhân vật, thể hiện sự chân thành qua ánh mắt lẫn giọng nói. Trang The Times of India viết: "Nghệ sĩ mang đến màn trình diễn ấn tượng trong vai một vận động viên hoàn thành đường đua dù bất kỳ điều gì có thể xảy ra".

Phim mô tả cụ thể quá trình nhóm Michael vượt qua từng phần thi trong cuộc đua. Ảnh: Lionsgate

Ngoài việc khắc họa lòng trung thành của loài chó, phim còn miêu tả ý chí nỗ lực của con người. Các nhân vật chính nung nấu quyết tâm chiến thắng cuộc đua. Có người kỳ vọng chức vô địch sẽ cải thiện cuộc sống, cũng có thành viên muốn hoàn thành tâm nguyện của người cha đang chống chọi bệnh ung thư. Khi gặp nguy hiểm, thay vì từ bỏ, họ cùng nhau vượt qua giới hạn bản thân, tập trung cao độ cho phần thi.

Tác phẩm nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Trang Movie Nation đánh giá: "Arthur the King là câu chuyện ngọt ngào, có thể sẽ khiến bất kỳ ai yêu chó rơi nước mắt". ScreenRant nhận xét: "Mark Wahlberg có màn diễn xuất ăn ý với Arthur".

Cựu vận động viên Mikael Lindnord và chú chó Arthur ngoài đời. Ảnh: Krister Göransson

Bên cạnh những lời khen, một số khán giả cho rằng êkíp xử lý kém nửa đầu phim, mất nhiều thời gian làm rõ động lực thi đấu của nhân vật chính. Trang The A.V. Club nhận định phim mang tên Arthur nhưng lại xoay quanh quá trình Michael chinh phục cuộc đua, khiến tác phẩm kém hấp dẫn.

Quế Chi